Filipe Sousa alerta para riscos de divisão na democracia

Os deputados únicos do BE, PAN e Juntos Pelo Povo alertaram hoje, na sessão solene do 52.º aniversário do 25 de Abril, para os riscos do populismo e da polarização, defendendo que a democracia deve ser protegida de quem a pretende dividir.

Na sua intervenção, o deputado único do JPP, Filipe Sousa — eleito pelo círculo da Madeira — sublinhou que “vivemos tempos em que a facilidade do ruído tenta substituir a profundidade do pensamento”, alertando para discursos de ódio “disfarçados de opinião” que procuram dividir a sociedade.

Na sua estreia em sessões solenes do 25 de Abril, o parlamentar madeirense defendeu que a democracia “não se fortalece na gritaria, nem na exclusão”, mas sim no respeito, na escuta e na empatia, acrescentando que o desafio actual passa por “escolher se queremos alimentar divisões ou construir pontes”.

Na mesma linha, a deputada única do PAN, Inês de Sousa Real, alertou para a substituição do confronto de ideias por “choque de pertenças”, defendendo que a política deve recuperar a capacidade de diálogo e respeito pela diferença.

Também o deputado único do BE, Fabian Figueiredo, destacou que o último meio século de democracia foi “o melhor período da História de Portugal”, sublinhando que a liberdade “não é o problema, mas a solução”, e que o desafio actual passa por defender o pluralismo.

As intervenções foram feitas perante várias bancadas parlamentares, numa sessão marcada por referências à defesa dos valores de Abril e aos desafios actuais da democracia.