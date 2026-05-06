JPP regozija-se de ter pressionado à abertura do Mercado de Agricultura Biológica

O Mercado de Agricultura Biológica do Funchal, que abre esta quarta-feira, "pela primeira vez, num novo ponto da cidade, no Largo do Chafariz, um espaço que finalmente garante melhores condições de dignidade para produtores e consumidores", é para o JPP motivo de satisfação e reconhecimento do trabalho de persistência feito tanto no parlamento regional como na autarquia do Funchal, garante uma nota de imprensa do partido.

"O Juntos pelo Povo (JPP) saúda este momento de conquista para os produtores e consumidores, 'construído com persistência política, intervenções no terreno e nos locais de decisão, na Assembleia Legislativa da Madeira e na vereação na Câmara Municipal do Funchal, por parte de deputados, vereadores e dirigentes do partido, na defesa constante de quem trabalha a terra e valoriza a produção local', sinaliza o líder do JPP", refere, citando Élvio Sousa.

Este, bem como os vereadores do JPP na CMF e os deputados do partido, "marcaram presença no novo espaço e contactaram os produtores-vendedores", conta. "Este é, sobretudo, um dia de reconhecimento para os agricultores e produtores biológicos. Homens e mulheres que, com chuva e sol, resistiram a condições difíceis, muitas vezes obrigados a montar as suas próprias estruturas, a suportar o frio, o vento e o desgaste físico e emocional que essa realidade lhes impôs. Foram levados ao limite em condições que lhes foram impostas pelo PSD/CDS, que agora, quase dois anos depois, acaba por emendar da mão de uma decisão insensata que criou meses e semanas de dificuldades", sublinhou Élvio Sousa.

O JPP, refere a nota, "sublinha que este processo podia e devia ter sido resolvido mais cedo". E cita o líder: "A solução agora encontrada traduz, na prática, o reconhecimento tardio do que sempre afirmou o JPP, que esteve sempre do lado dos produtores, pugnando pela necessidade de corrigir um caminho amplamente denunciado pelo partido, que apresentou soluções através de propostas concretas na Assembleia Legislativa da Madeira e na Câmara Municipal para voltar a dar dignidade aos produtores, dotando-os de condições dignas."

O partido "destaca que os consumidores mantiveram a sua fidelidade ao longo do tempo, continuando a valorizar os produtos biológicos e a apoiar diretamente quem produz", aponta o JPP. "Essa ligação semanal, entre produtor e consumidor, foi essencial para que este mercado nunca perdesse a sua relevância", reforça Élvio Sousa. "As condições agora criadas correspondem, em larga medida, às soluções que o JPP sempre defendeu: um espaço digno, funcional e adequado ao trabalho de quem trabalha a terra e dela retira o seu ganha pão. O JPP continuará, como sempre, ao lado dos agricultores, dos produtores e dos consumidores, defendendo políticas públicas que respeitem o trabalho, a terra e a economia local", prometeu.