Nacional renova certificação de 'Entidade Formadora 5 Estrelas'

O Clube Desportivo Nacional renovou a certificação de 'Entidade Formadora 5 Estrelas' para a época 2025/2026, o mais alto reconhecimento na área da formação atribuído pela Federação Portuguesa de Futebol.

O clube madeirense mantém este estatuto desde a criação do processo de certificação, somando agora oito distinções consecutivas, o que evidencia, conforme destacam em comunicado enviado às redacções, a consistência e qualidade do trabalho desenvolvido ao longo dos anos.

Considerando-se uma referência na formação desportiva na Madeira, o Nacional destaca a aposta contínua na melhoria de infraestruturas, a qualificação de técnicos e a implementação de metodologias de treino modernas.

Com presença regular nas competições nacionais de formação, o clube reforça, assim, a sua posição entre a elite do futebol português, consolidando o seu papel na formação de jovens atletas com potencial para o futuro.