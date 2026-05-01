Extremo André Miranda renova com o FC Porto até 2031

O FC Porto assegurou hoje a renovação por cinco temporadas do extremo André Miranda, jovem que já se estreou pela primeira equipa 'azul e branca' no principal escalão do futebol português.

Até sofrer uma lesão na coxa esquerda, em março, Miranda havia sido presença assídua nos trabalhos do plantel principal e convocado por várias ocasiões, sob as ordens do técnico Francesco Farioli, que já elogiou publicamente o jogador, de 18 anos.

André Miranda estreou-se na I Liga diante do Arouca, na 27.ª jornada, ainda antes de William Gomes e Terem Moffi decidirem a partida que os 'dragões' venceram por 3-1, em 27 de fevereiro.

"O que podem esperar de mim é nada mais, nada menos do que o melhor e mais do que tenho feito até agora. Enquanto estiver cá, vou dar a minha vida, nem que parta as pernas, a cabeça ou os braços no campo. Podem sempre contar comigo e espero dar muitas alegrias aos adeptos do FC Porto", disse o internacional português, em declarações aos meios do FC Porto.

O esquerdino, que pode sagrar-se campeão nacional no sábado, está a realizar a primeira época a nível sénior, tendo registado 15 presenças pela equipa B, na II Liga, com dois golos e uma assistência apontados.

Com formação anterior em Pinhalnovense, Benfica e Vitória de Setúbal, Miranda mudou-se para o Porto para representar os 'dragões' em 2020, com 13 anos, tendo passado por todos os escalões de formação do clube desde então.