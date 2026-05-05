Higieniza as mãos da forma correcta?

A 5 de Maio assinala-se o Dia Mundial da Higiene das Mãos, um gesto que pode fazer a diferença no que diz respeito à prevenção de infecções. Aquando da pandemia de covid-19 foi um procedimento muito fomentado junto da população, mas é preciso não perder o hábito de lavar correctamente as mãos.

Neste dia, a Direcção-Geral de Saúde deixa alguns conselhos. O uso de luvas deve ser feito apenas quando necessário, pois não elimina a necessidade de se higienizar as mãos. Não é o facto de utilizar luvas que significa que houve uma melhor higiene.

O uso de luvas, quando não indicado, desperdiça recursos e não reduz necessariamente a transmissão cruzada de micro-organismos. Por isso, deve usar luvas apenas quando indicado e, quando as usar, fazer sempre a higiene das mãos.

Deve lavar as mãos antes de preparar os alimentos; antes das refeições; depois das refeições; quando chega a casa; sempre que vai à casa de banho; e quando estão visivelmente sujas.

Como fazer a higiene das mãos?

A DGS salienta que "a evidência científica demonstra, de forma inequívoca, que a higiene das mãos constitui uma das intervenções mais eficazes na prevenção das infeções associadas aos cuidados de saúde".

Contribui, simultaneamente, para a redução da transmissão de microrganismos e para a contenção das resistências aos antimicrobianos, reconhecidas como uma das maiores ameaças globais à saúde pública.

"Em 2026, o desafio é reforçar a ação, mobilizar profissionais e instituições e garantir a higiene das mãos como um padrão incontornável de qualidade e segurança dos doentes e profissionais", salienta.

As estimativas indicam que, em 2050, a mortalidade por infeções associadas aos cuidados de saúde e relacionadas com a resistências aos antibióticos será igual à mortalidade por cancro: 10.000.000 de pessoas em todo o mundo.