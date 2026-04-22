Alunos e Delta dão as mãos (e os pires) pelas lapas

A Delta Cafés associa-se ao Governo Regional na promoção da defesa da lapa na Madeira, com a edição limitada de uma campanha de sensibilização através dos pacotes de açúcar e do programa Escola Azul. O lançamento é hoje pelas 15h30, na Lota do Funchal.

Os pacotes de açúcar produzidos no âmbito desta parceria apresentam dez desenhos que saíram de um concurso lançado junto das escolas para o efeito intitulado ‘Gostas de Lapas?’. Além dos desenhos inclui mensagens sobre o período de defeso, o tamanho mínimo para a apanha e a quantidade limite legislada para as duas espécies comerciais que existem na Madeira. Participaram oito escolas de 1.º Ciclo ao Secundário.

Os dez desenhos foram escolhidos de entre os 94 que entraram a concurso para passarem a figurar nos pacotes de açúcar, e serão distribuídos a nível regional.

A Delta é uma das empresas nacionais mais conhecidas, não só por andar de mão em mão nas chávenas de café, mas também pela sua vertente de responsabilidade social e apoio à comunidade e ao ambiente, sendo a líder nacional nestas áreas. Compromete-se através desta parceria com a Escola Azul e com a Direcção Regional de Pescas com a preservação da lapa na Madeira e com o equilíbrio do seu ecossistema marinho.

Sandra Brito, coordenadora regional do programa de literacia sobre os oceanos Escola Azul, sublinha a importância da iniciativa, uma vez que a maioria das pessoas desconhece que existem regras para a apanha da lapa. “Através de um momento de pausa com um café ou chá poderão ficar a conhecer um pouco mais sobre a lapa e assim também termos comportamentos mais assertivos”.

Um dos grandes desafios foi desenhar lapas, foi uma temática “difícil de trabalhar”, assume. “Não é fácil desenhar lapas mas mesmo com este entrave, tivemos oito escolas a participar, desde o 1.º Ciclo ao Secundário e participaram 94 alunos”.

Estes dez desenhos seleccionados levam uma mensagem. Vão andar de pires em pires, diz, “a lembrar o quanto a lapa não só é apreciada na nossa gastronomia como importante para o nosso Mar!”.