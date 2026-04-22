Manchester City sobe à liderança com triunfo tangencial e despromove Burnley

O Manchester City venceu hoje em Burnley (1-0) pela margem mínima e subiu à liderança da Liga inglesa de futebol, um desfecho que confirmou ainda a despromoção do Burnley ao segundo escalão, um ano depois.

O desafio antecipado da 34.ª jornada da Premier League ficou resolvido graças ao golo solitário do avançado norueguês Erling Haaland, logo à passagem do minuto cinco, após ser servido pelo belga Jeremy Doku.

Com este triunfo, a equipa do espanhol Pep Guardiola, que tem um jogo em atraso, ascendeu ao primeiro lugar, somando, agora, os mesmos 70 pontos do Arsenal, segundo posicionado.

O português Bernardo Silva, que vai deixar o City no final da temporada, tornou-se hoje no oitavo jogador com mais jogos (453) ao serviço dos 'citizens', ultrapassando o antigo avançado Mike Summerbee.

Além do médio, também o compatriota Matheus Nunes alinhou de início, enquanto Rúben Dias continua ausente devido a lesão.

Os 'clarests', que contaram com o luso Florentino Luís nos minutos finais, estavam praticamente condenados à descida, um ano depois do regresso à elite do futebol inglês, juntando-se hoje ao lanterna-vermelha Wolverhampton na queda para o Championship.

O Burnley prossegue no 19.º posto, com 20 pontos, apenas mais três do que o último Wolverhampton, com o Tottenham a ocupar o 18.º lugar (31), mas ainda na luta pela permanência.

À mesma hora, o Bournemouth falhou a oportunidade de entrar na zona que dá acesso aos lugares europeus na próxima época, por culpa do empate na receção ao Leeds (2-2).

No Vitality Stadium, Kroupi abriu o ativo para os 'cherries', aos 60 minutos, só que um golo na própria baliza de Hill deixou o encontro empatado, com mais dois tentos a acontecerem na reta final.

Primeiro, Rayan (85) voltou a colocar os anfitriões na frente e, já no período de descontos, Longstaff (90+7) assinou o 2-2 final.