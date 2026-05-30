FC Porto com cinco jogadores no 'onze' ideal da I Liga, Sporting com quatro
O campeão FC Porto conta com cinco futebolistas no melhor 'onze' da época da I Liga de futebol, numa escolha que reservou quatro lugares para o 'vice' Sporting, sem que o Benfica tenha qualquer jogador entre os escolhidos.
No 'onze' ideal, hoje divulgado pela Liga e escolhido pelos principais treinadores e capitães da I Liga, entram, da parte do campeão nacional, o guarda-redes Diogo Costa, os centrais Kiwior e Bednarek, o lateral Alberto Costa e o médio Froholdt.
O último elemento a ser indicado foi já hoje o avançado e melhor marcador da I Liga, o colombiano Luís Suárez (28 golos), que se junta ao defesa Maxi Araújo, ao médio Morten Hjulmand e ao avançado Francisco Trincão no quarteto 'leonino'.
De fora das escolhas ficou o Benfica, terceiro classificado na I Liga, que não mereceu a indicação de qualquer um dos seus jogadores, ao contrário do Sporting de Braga, quarto, que viu serem escolhidos Zalazar, já contratado pelos 'leões', e Ricardo Horta.
Na II Liga, os promovidos Marítimo e Académico Viseu contam com um total de oito jogadores na equipa do ano, com Samu, Madsen, Romain Correia e Martín Tejón pelos insulares, e Anthony Correia, Kahraman e Messeguem e André Clóvis nos viseenses.
Os técnicos e capitães completaram ainda o a melhor equipa da competição secundária com Javi Vázquez (Torreense), Mörschel (Vizela) e Juan Muñoz (União de Leiria).