"Madeira é exemplo de acolhimento, integração e hospitalidade"

“Continuaremos a trabalhar, sempre, para assegurar que todos aqueles que aqui chegam são bem acolhidos e têm direito às oportunidades que noutros locais não existem, porque, felizmente, em matéria de integração social, a nossa Região continua a ser exemplo e aqui somos todos Madeirenses de primeira”, afirmou, hoje, o presidente do Núcleo de Emigrantes do PSD/Madeira, Carlos Fernandes, durante a Festa em Homenagem à Mãe Emigrante que, realizada pela estrutura que lidera, decorre, este domingo, no Jardim das Madalenas.

Oportunidade em que fez questão de sublinhar, em particular, o exemplo de tantas mulheres que enfrentaram dificuldades para garantir um futuro melhor aos seus filhos e às suas famílias, escolhendo a Madeira para construírem ou reconstruírem os seus projectos de vida.

“Não é fácil, nunca será fácil carregar e arrumar toda uma vida numa mala e recomeçar noutro lugar, é preciso muita coragem e um grande espírito de resiliência que hoje também quisemos simbolicamente reconhecer”, frisou, deixando claro que a estratégia bem-sucedida do Governo Regional em matéria de inclusão “deve continuar a ser reforçada para o futuro”, em nome de todos aqueles que escolhem a Região para viver mas, também, a favor dos Madeirenses e das suas famílias que, após estarem fora, optaram por regressar.

Aliás, destacou Carlos Fernandes, é sempre muito difícil recomeçar uma vida noutro País e é fundamental que exista este acompanhamento e este apoio à integração.

“Felizmente temos muitos bons exemplos e hoje, na Madeira, são já 2.200 os alunos, maioritariamente vindos da Venezuela e da África do Sul, que estão perfeitamente integrados na nossa comunidade escolar graças a este esforço, assim como também é de sublinhar o apoio que cumprimos junto das famílias ucranianas que aqui chegaram nos últimos anos e que estão perfeitamente integradas na nossa sociedade”, fundamentou.

Presidente do Núcleo de Emigrantes do PSD/M que, a finalizar, agradeceu ao Partido o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido e a ajuda para que esta Festa fosse uma realidade mas, também, à sua equipa, aos artistas e comerciantes e, naturalmente, às mulheres e famílias que se juntaram a este convívio, que voltou a superar todas as expetativas.

Agradecimentos aos quais o secretário-geral do PSD/Madeira, José Prada fez questão de corresponder, elogiando o trabalho exemplar que tem vindo a ser dinamizado pelo Núcleo, tanto na defesa de novas soluções nesta área, quanto ao nível do apoio e acompanhamento prestados aos Emigrantes.

De referir que, neste convívio – onde estiveram presentes várias comunidades, designadamente oriundas da Venezuela, Brasil, Ucrânia, África do Sul e Guiné – a animação musical foi uma constante, a par da gastronomia e das surpresas e espetáculos para as crianças presentes.

Segundo nota à imprensa, esta iniciativa, realizada desde 2019, representa já uma tradição importante junto das comunidades emigrantes e regressadas, sendo também uma forma de reconhecer o contributo histórico e humano de milhares de Madeirenses que levaram a Madeira consigo para diferentes partes do mundo, contribuindo também para a sua afirmação, conforme sublinha Carlos Fernandes, reforçando que “a Diáspora madeirense continua a ser um dos maiores patrimónios humanos da Região”.