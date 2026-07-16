Desmantelada rede franco-suíça de traficantes de armas

Nove suspeitos, incluindo um polícia, de integrarem uma rede de tráfico de armas que se abastecia na Suíça e vendia em França, foram acusados no final de junho, anunciou ontem o Ministério Público de Lille (norte).

Uma operação policial, realizada a 23 de junho, levou à detenção de 12 pessoas, das quais dez em França e duas na Suíça, envolvendo os serviços policiais de três departamentos franceses, as autoridades suíças e a Europol.

Nove delas foram acusadas a 26 de junho de posse, fabrico ou comércio sem autorização, em grupo organizado, de material de guerra, armas, munições, bem como de participação numa associação de malfeitores, precisou o Ministério Público, em comunicado.

Entre estas nove pessoas encontram-se o alegado líder da rede e um agente da polícia, "suspeito de ter facilitado o tráfico através da consulta de ficheiros policiais", referiu na mesma nota.

Estes dois últimos foram acusados dos crimes de corrupção e de recetação de bens provenientes de corrupção, além das outras acusações.

Oito dos arguidos, incluindo o agente da polícia, foram colocados em prisão preventiva. O nono ficou sob controlo judicial.

A investigação, aberta em abril pelo Ministério Público de Beauvais, encontrou uma "rede estruturada de fabrico e venda de armas de guerra", implantada principalmente na região parisiense, mas que "se abastecia na Suíça e assegurava a distribuição em todo o território" francês, de acordo com o Ministério Público de Lille.

As várias buscas realizadas em França permitiram a apreensão de 23 armas de fogo, várias das quais falsificadas, bem como granadas, blocos de explosivos e detonadores.

Foram igualmente apreendidos mais de 100 mil euros em dinheiro e três veículos.