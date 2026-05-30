Associação Crescer Sem Risco leva 8 jovens à Eslováquia numa mobilidade Erasmus+

Oito jovens da Associação Crescer Sem Risco participam, desde hoje e até 7 de Junho, numa mobilidade Erasmus+ Juventude na Eslováquia. Esta iniciativa enquadra-se no projecto 'Green Dream', que pretende debater um mundo mais verde, mais natural e mais sustentável.

A Associação de Solidariedade Social Crescer Sem Risco, sediada em São Vicente, possui, desde a sua fundação em 2009, um cargo fundamental no apoio às crianças e jovens locais, algumas delas provenientes de situações desfavoráveis, criando oportunidades de crescimento e desenvolvimento saudáveis, ambicionando um rumo académico e laboral de qualidade, assim como o envolvimento afirmativo na sociedade.

A associação já participou em mais de 40 mobilidades em 18 países diferentes, levando consigo mais de 175 participantes madeirenses. Esta é uma forma de promover "não apenas oportunidades de viagem, mas também de aprendizagem, descobrimento e crescimento, resultando na aquisição de conhecimentos fundamentais, assim como experiências marcantes, para sempre recordadas".

No ano passado, a organização participou em 10 mobilidades em 8 países diferentes, levando consigo 37 participantes madeirenses. "O principal objectivo passa pelo manter ou elevar estes números, assim como o seu impacto na sociedade local a internacional", aponta a associação.