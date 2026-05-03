Sporting de Braga empata com Estoril Praia antes de visitar Friburgo

O Sporting de Braga empatou hoje a uma bola na receção ao Estoril Praia, em jogo da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, adiando a confirmação do quarto lugar por mais uma jornada.

Depois do empate de sábado do Famalicão ante o Benfica (2-2), a equipa orientada por Carlos Vicens podia confirmar o quarto lugar mas o golo de Begraoui, aos 78 minutos, ditou a divisão de pontos, após Dorgeles ter aberto o marcador, aos 23.

Com este resultado, o Braga, que quinta-feira visita o Friburgo em busca de um lugar na final da Liga Europa, após vencer por 2-1 a primeira mão, segue em quarto, com cinco pontos de vantagem sobre o Famalicão, quando sobram seis em disputa, enquanto os estorilistas são 10.º, com 38.