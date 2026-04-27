Investigação a corrupção no futebol em risco

Bom dia Estas são as principais notícias do dia nos jornais nacionais que se publicam nesta segunda-feira, 27 de Abril de 2026.

No Diário de Notícias:

- "Tiroteio em Washington. 'O assassino federal amigável' teria Trump como alvo, mas foi travado"

- "Guerra ameaça-a sobrevivência de empresas de aluguer de carros"

- "PCP insiste com o direito à greve e quer criar o estatuto da condição policial"

- "Política. Comissão da Liberdade Religiosa acusa deputados madeirenses do Chega de crime de ódio"

- "25 Abril. Luís Nuno Rodrigues. 'Entrada na CEE é um prémio mas também o corolário lógico da democratização e do fim do império'"

- "Educação. Alunos das escolas portuguesas no estrangeiro obrigados a fazer provas de exames à noite"

- "Ciclismo. João Almeida agravou condição física e está fora da Volta a Itália"

- "Atletismo. 01:59:30. Sawe faz história e torna-se o primeiro a correr uma maratona em menos de duas horas"

- "DN Brasil. Pioneiro em bitcoin no Brasil. Empresário escolhe Portugal para ganhar a Europa"

No Correio da Manhã:

- "Desporto. Ataque à corrupção no futebol em risco"

- "Demora na ação de unidade especial paralisa processos. Manipulação de resultados debaixo de olho"

- "Falha de segurança em Washington. Donald Trump alvo de mais um ataque"

- "Leitão Amaro impede acesso a segredos de governantes"

- "E. Amadora 1 FC Porto 2. Título marcado para sábado"

- "AVS 1 Sporting 1. Empate dos leões lança Benfica para a Champions"

- "Benfica. Otamendi decide ficar mais um ano"

- "Novos dados. Cenário do crime revela terror na morte de Carlos Castro"

- "Amadora. Patroa que matou ama à pancada quer ser ouvida"

- "Em shopping. Bebé de 21 meses morre asfixiada com amendoim"

- "Proteção Civil. MAI quer regresso dos Comandos nos distritos"

No Público:

- "Santos Pereira reforçou carteira de acções já com governador do BdP"

- "Ataque em Washington. Investigação avança que atirador queria atingir Trump"

- "Sabastian Sawe. O recorde de correr uma maratona em menos de duas horas"

- "Filhos da migração sul-asiática. A juventude indiana que transforma o badminton e a inteligência artificial"

- "Relatório da Estamo. Venda de terreno em Berlim dá ao Estado maior encaixe imobiliário em dez anos"

- "Estudo. Ferrovia esqueceu zonas económicas cruciais do país"

- "Opinião. Pedro Delgado Alves. 'Voltar as costas à opacidade'"

- "Anozero'26. A bienal de arte de Coimbra traz as dores do mundo"

No Jornal de Notícias:

- "Mais de 800 processos a docentes e diretores de escola desde 2021"

- "E. Amadora 1-2 F. C. Porto. Dragões só precisam de uma vitória. Bis de Deniz Gul deixou os azuis e brancos a dois pontos de se sagrarem campeões"

- "Entrevista. 'Queremos menos carros nas praias da Barra e Costa Nova'. Rui Dias, presidente da Câmara de Ílhavo'"

- "EUA. Trump era alvo de engenheiro travado a tiro"

- "AVS 1-1 Sporting. Leões capitulam e têm a Champions em risco"

- "Ciclismo. Artem Nych conquista Grande Prémio O Jogo"

- "Braga. Grupo vendeu dezenas de armas de guerra na Região Norte"

- "Tecnologia. Sensores usados para recuperar armadilhas e redes de pesca"

- "Política. Pacote laboral é prova de fogo a relação entre Montenegro e Seguro"

No Negócios:

- "Consórcio Sacyr-DST entra na luta pelo segundo troço de TGV"

- "Conversa Capital. Pedro Amaral Jorge [presidente do Operador do Mercado Ibérico]. 'Não sei onde estão os lucros excessivos' na eletricidade"

- "Com acordo, herança pode ficar indivisa sem limite de tempo"

- "Via Verde vai fazer testes de condução autónoma na estrada"

- "Investidor privado. Como podem os portugueses aproveitar os mega-IPO que aí vêm"

-"Imobiliário. Compra de casas abranda, mas preço continua a subir"

No O Jornal Económico:

- "É 'impossível construir' casas a 300 mil euros. [Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários]"

- "Bancos são rentáveis mas perdem músculo em 2025"

- "Portugal é dos países da UE com menos jovens que nem estudam nem trabalham"

- "Ouro do Banco de Portugal valorizou 14,2 mil milhões de euros"

- "Verde a crescer. Via Verde já tem 30% das receitas fora de Portugal"

- "China ameaça retaliar se Bruxelas mantiver sanções"

- "Guerra no Irão afeta fornecimento de petroquímicos"

- "Bruxelas pressiona Google a partilhar dados com rivais"

No O Jogo:

- "E. Amadora 1-2 FC Porto. Gul encomenda as faixas. Bis do avançado deixa dragões a uma vitória do título, que pode ser festejado já no sábado frente ao Alverca"

- "Farioli: 'Não há espaço para comemorações'"

- "Italiano associado ao Chelsea: 'Estou feliz por estar aqui'"

- "Aves SAD 1-1 Sporting. Champions a fugir. Duas bolas nos ferros e exibição pálida deixam segundo lugar em risco"

- "Tribunal unânime: penálti sobre Nel por assinalar"

- "Rui Borges: 'O manto verde esteve aqui e na Amadora'"

- "Benfica. Fim da linha para Lukebakio. Rui Costa coloca o extremo no mercado, após ultimato de José Mourinho"

- "Vélez entra na corrida por Otamendi"

- "Santa Clara 2-1 Braga"

- "Estoril 0-1 Famalicão"

- "Marítimo confirma regresso à I Liga"

- "Ciclismo. GP O Jogo/Leilosoc. Nych arranca para o troféu. Russo explode em Paredes e repete triunfo do ano passado, numa prova com final emocionante. 'Os adversários estavam muito fortes'"

No A Bola:

- "Campeão à vista. E. Amadora 1-2 FC Porto. Aves SAD 1-1 Sporting"

- "Dragões passam na Reboleira e estão a uma vitória do título"

- "Leões escorregam nas Aves e comprometem 2.º lugar"

- "Faz hoje dois anos que Villas-Boas venceu as eleições"

- "Benfica. Mourinho admite todos os cenários. A Bola revela hipóteses em cima da mesa para o futuro do comando técnico encarnado"

- "Lukebakio na porta de saída. Mourinho desvalorizou incidente da substituição mas está desiludido com o extremo belga"

- "Santa Clara 1-2 Braga"

- "Estoril 0-1 Famalicão"

- "Liga 2. Marítimo volta à Liga"

- "Taças de Portugal. Futsal. Benfica faz a festa à custa do Sporting"

- "Hóquei em Patins. Leões vencem OC Barcelos com festival de Nolito"

E no Record:

- "AVS SAD 1-1 Sporting. Manto de revolta. Leões empatam diante do último com queixas da arbitragem"

- "Rui Borges irónico. 'É o manto verde de que andavam a falar...'"

- "E. Amadora 1-2 FC Porto. Gul encomenda as faixas. Festa pode acontecer no sábado"

- "Farioli. 'Na segunda parte houve muito sofrimento'"

- "Benfica. SAD aberta a propostas por Ivanovic"

- "Têm conversa privada para breve. Mourinho e Lukebakio frente a frente"

- "2.ªa Liga. Marítimo de primeira. Triunfo sobre Benfica B confirma subida"

- "Hóquei em patins. OC Barcelos 0-4 Sporting"

- "Futsal. Sporting 5-6 Benfica"

- "Uma Taça para Alvalade outra para a Luz"

- "Atletismo. Maratona baixa das duas horas. Sawe faz recorde mundial histórico"