Investigação a corrupção no futebol em risco
Bom dia Estas são as principais notícias do dia nos jornais nacionais que se publicam nesta segunda-feira, 27 de Abril de 2026.
No Diário de Notícias:
- "Tiroteio em Washington. 'O assassino federal amigável' teria Trump como alvo, mas foi travado"
- "Guerra ameaça-a sobrevivência de empresas de aluguer de carros"
- "PCP insiste com o direito à greve e quer criar o estatuto da condição policial"
- "Política. Comissão da Liberdade Religiosa acusa deputados madeirenses do Chega de crime de ódio"
- "25 Abril. Luís Nuno Rodrigues. 'Entrada na CEE é um prémio mas também o corolário lógico da democratização e do fim do império'"
- "Educação. Alunos das escolas portuguesas no estrangeiro obrigados a fazer provas de exames à noite"
- "Ciclismo. João Almeida agravou condição física e está fora da Volta a Itália"
- "Atletismo. 01:59:30. Sawe faz história e torna-se o primeiro a correr uma maratona em menos de duas horas"
- "DN Brasil. Pioneiro em bitcoin no Brasil. Empresário escolhe Portugal para ganhar a Europa"
No Correio da Manhã:
- "Desporto. Ataque à corrupção no futebol em risco"
- "Demora na ação de unidade especial paralisa processos. Manipulação de resultados debaixo de olho"
- "Falha de segurança em Washington. Donald Trump alvo de mais um ataque"
- "Leitão Amaro impede acesso a segredos de governantes"
- "E. Amadora 1 FC Porto 2. Título marcado para sábado"
- "AVS 1 Sporting 1. Empate dos leões lança Benfica para a Champions"
- "Benfica. Otamendi decide ficar mais um ano"
- "Novos dados. Cenário do crime revela terror na morte de Carlos Castro"
- "Amadora. Patroa que matou ama à pancada quer ser ouvida"
- "Em shopping. Bebé de 21 meses morre asfixiada com amendoim"
- "Proteção Civil. MAI quer regresso dos Comandos nos distritos"
No Público:
- "Santos Pereira reforçou carteira de acções já com governador do BdP"
- "Ataque em Washington. Investigação avança que atirador queria atingir Trump"
- "Sabastian Sawe. O recorde de correr uma maratona em menos de duas horas"
- "Filhos da migração sul-asiática. A juventude indiana que transforma o badminton e a inteligência artificial"
- "Relatório da Estamo. Venda de terreno em Berlim dá ao Estado maior encaixe imobiliário em dez anos"
- "Estudo. Ferrovia esqueceu zonas económicas cruciais do país"
- "Opinião. Pedro Delgado Alves. 'Voltar as costas à opacidade'"
- "Anozero'26. A bienal de arte de Coimbra traz as dores do mundo"
No Jornal de Notícias:
- "Mais de 800 processos a docentes e diretores de escola desde 2021"
- "E. Amadora 1-2 F. C. Porto. Dragões só precisam de uma vitória. Bis de Deniz Gul deixou os azuis e brancos a dois pontos de se sagrarem campeões"
- "Entrevista. 'Queremos menos carros nas praias da Barra e Costa Nova'. Rui Dias, presidente da Câmara de Ílhavo'"
- "EUA. Trump era alvo de engenheiro travado a tiro"
- "AVS 1-1 Sporting. Leões capitulam e têm a Champions em risco"
- "Ciclismo. Artem Nych conquista Grande Prémio O Jogo"
- "Braga. Grupo vendeu dezenas de armas de guerra na Região Norte"
- "Tecnologia. Sensores usados para recuperar armadilhas e redes de pesca"
- "Política. Pacote laboral é prova de fogo a relação entre Montenegro e Seguro"
No Negócios:
- "Consórcio Sacyr-DST entra na luta pelo segundo troço de TGV"
- "Conversa Capital. Pedro Amaral Jorge [presidente do Operador do Mercado Ibérico]. 'Não sei onde estão os lucros excessivos' na eletricidade"
- "Com acordo, herança pode ficar indivisa sem limite de tempo"
- "Via Verde vai fazer testes de condução autónoma na estrada"
- "Investidor privado. Como podem os portugueses aproveitar os mega-IPO que aí vêm"
-"Imobiliário. Compra de casas abranda, mas preço continua a subir"
No O Jornal Económico:
- "É 'impossível construir' casas a 300 mil euros. [Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários]"
- "Bancos são rentáveis mas perdem músculo em 2025"
- "Portugal é dos países da UE com menos jovens que nem estudam nem trabalham"
- "Ouro do Banco de Portugal valorizou 14,2 mil milhões de euros"
- "Verde a crescer. Via Verde já tem 30% das receitas fora de Portugal"
- "China ameaça retaliar se Bruxelas mantiver sanções"
- "Guerra no Irão afeta fornecimento de petroquímicos"
- "Bruxelas pressiona Google a partilhar dados com rivais"
No O Jogo:
- "E. Amadora 1-2 FC Porto. Gul encomenda as faixas. Bis do avançado deixa dragões a uma vitória do título, que pode ser festejado já no sábado frente ao Alverca"
- "Farioli: 'Não há espaço para comemorações'"
- "Italiano associado ao Chelsea: 'Estou feliz por estar aqui'"
- "Aves SAD 1-1 Sporting. Champions a fugir. Duas bolas nos ferros e exibição pálida deixam segundo lugar em risco"
- "Tribunal unânime: penálti sobre Nel por assinalar"
- "Rui Borges: 'O manto verde esteve aqui e na Amadora'"
- "Benfica. Fim da linha para Lukebakio. Rui Costa coloca o extremo no mercado, após ultimato de José Mourinho"
- "Vélez entra na corrida por Otamendi"
- "Santa Clara 2-1 Braga"
- "Estoril 0-1 Famalicão"
- "Marítimo confirma regresso à I Liga"
- "Ciclismo. GP O Jogo/Leilosoc. Nych arranca para o troféu. Russo explode em Paredes e repete triunfo do ano passado, numa prova com final emocionante. 'Os adversários estavam muito fortes'"
No A Bola:
- "Campeão à vista. E. Amadora 1-2 FC Porto. Aves SAD 1-1 Sporting"
- "Dragões passam na Reboleira e estão a uma vitória do título"
- "Leões escorregam nas Aves e comprometem 2.º lugar"
- "Faz hoje dois anos que Villas-Boas venceu as eleições"
- "Benfica. Mourinho admite todos os cenários. A Bola revela hipóteses em cima da mesa para o futuro do comando técnico encarnado"
- "Lukebakio na porta de saída. Mourinho desvalorizou incidente da substituição mas está desiludido com o extremo belga"
- "Santa Clara 1-2 Braga"
- "Estoril 0-1 Famalicão"
- "Liga 2. Marítimo volta à Liga"
- "Taças de Portugal. Futsal. Benfica faz a festa à custa do Sporting"
- "Hóquei em Patins. Leões vencem OC Barcelos com festival de Nolito"
E no Record:
- "AVS SAD 1-1 Sporting. Manto de revolta. Leões empatam diante do último com queixas da arbitragem"
- "Rui Borges irónico. 'É o manto verde de que andavam a falar...'"
- "E. Amadora 1-2 FC Porto. Gul encomenda as faixas. Festa pode acontecer no sábado"
- "Farioli. 'Na segunda parte houve muito sofrimento'"
- "Benfica. SAD aberta a propostas por Ivanovic"
- "Têm conversa privada para breve. Mourinho e Lukebakio frente a frente"
- "2.ªa Liga. Marítimo de primeira. Triunfo sobre Benfica B confirma subida"
- "Hóquei em patins. OC Barcelos 0-4 Sporting"
- "Futsal. Sporting 5-6 Benfica"
- "Uma Taça para Alvalade outra para a Luz"
- "Atletismo. Maratona baixa das duas horas. Sawe faz recorde mundial histórico"