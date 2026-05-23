Madeira Classic Car Revival bate recorde com 650 viaturas expostas

O Madeira Classic Car Revival, exposto na Praça do Povo, na manhã de hoje, que reúne centenas de viaturas clássicas, motociclos e bicicletas numa das maiores exposições de património automóvel da Região, não está a passar despercebida aos olhos dos mais curiosos. A iniciativa, organizada pelo Clube de Automóveis Clássicos da Madeira, assinala este ano um novo recorde de participação, com cerca de 650 viaturas em exposição.

Em declarações aos jornalistas, o presidente do clube, Miguel Gouveia, destacou a dimensão e diversidade da mostra, sublinhando a presença de verdadeiras “relíquias” automóveis. Entre elas, apontou um Ferrari em processo de restauro como o veículo mais valioso da exposição, embora tenha rejeitado a ideia de hierarquizar as viaturas expostas.

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“É o carro mais valioso da exposição em termos de valor, sim, mas todos os carros aqui são especiais, tanto para nós como para os seus proprietários”, afirmou, salientando o caráter único de cada veículo presente no certame.

O responsável destacou ainda a presença de viaturas raras de competição, nomeadamente fórmulas dos anos 60, sublinhando que se trata de automóveis que nunca tinham sido vistos na Madeira e que constituem uma oportunidade única para o público local e visitante.

O crescimento do evento foi outro dos pontos evidenciados por Miguel Gouveia, que confirmou o novo recorde de participação e estimou que o valor global das viaturas expostas ultrapassa vários milhões de euros. “Temos cerca de 650 viaturas expostas, entre carros, motas e bicicletas, o que é um número que nos satisfaz bastante enquanto organização”, referiu.

Explicou, além disso, que o evento continua a expandir-se, ocupando uma área mais alargada da Avenida do Mar e zonas adjacentes, sublinhando que o crescimento é acompanhado por uma preocupação constante com a qualidade da exposição. “Se formos crescendo sempre nessa ótica, ficamos muito satisfeitos”, afirmou, acrescentando que a organização já prepara futuras edições com a possibilidade de alargamento do espaço utilizado.

Miguel Gouveia revelou ainda que existem cerca de 3.000 viaturas clássicas na Madeira, deixando o apelo aos proprietários para participarem no evento, desde que cumpram os critérios definidos pela organização. Entre esses requisitos está a antiguidade mínima de 30 anos, sendo exigido, nesta edição, certificado de originalidade para veículos fabricados entre 1937 e 1996.

Em termos de avaliação económica, o responsável estimou que o valor das viaturas em exposição “começa nos dois milhões de euros e vai subindo significativamente”, reconhecendo, no entanto, que o principal valor do evento não é financeiro, mas sim cultural e emocional.

O Madeira Classic Car Revival decorre até amanhã.