Rubina Leal sublinha importância da Madeira na construção europeia

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, assinalou hoje o Dia da Europa, destacando o "significado especial" desta celebração em 2026, ano em que se cumprem 40 anos da adesão de Portugal às então Comunidades Europeias.

Este processo, vinca, "permitiu à Região Autónoma da Madeira reforçar o seu desenvolvimento económico e social, modernizar infra-estruturas, criar novas oportunidades para os cidadãos e afirmar-se plenamente no espaço europeu".

A Assembleia Legislativa da Madeira acompanhou este momento histórico através da Resolução da Assembleia Regional n.º 2/85/M, de 27 de Junho, onde foi sublinhado que “para além da sua vocação ecuménica e atlântica, marcada na diáspora madeirense, o arquipélago da Madeira contribuiu histórica, cultural e geograficamente para a formação da Europa”.

Rubina Leal, citada em nota de imprensa, destaca a "importância geoestratégica da Madeira para a Europa", enquanto Região Ultraperiférica da União Europeia, sublinhando "o contributo da Região para a afirmação atlântica e marítima do espaço europeu".

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira refere ainda que a Europa vive actualmente “um tempo particularmente desafiante”, manifestando a expectativa de que os anseios das Regiões Ultraperiféricas sejam devidamente reflectidos na preparação do próximo Quadro Financeiro Plurianual, "garantindo respostas adequadas às especificidades e desafios permanentes destes territórios".