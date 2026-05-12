Plantel do Marítimo recebido na Quinta Vigia e na Câmara do Funchal

A direcção, equipa técnica e plantel do CS Marítimo serão recebidos esta quarta-feira, 13 de Maio, na Quinta Vigia e na Câmara Municipal do Funchal.

A recepção ocorre no âmbito das celebrações da conquista do título da II Liga depois da vitória diante do Leixões no passado dia 1 de Maio.

Pelas 15 horas serão recebidos, na Quinta Vigia, pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque e, mais tarde, já pelas 17h30, a comitiva será recebida nos Paços do Concelho.

Mas há mais iniciativas a ter em atenção esta quarta-feira. Tome nota:

09h00 - Reunião plenária n.º 90

Assembleia Legislativa da Madeira;

O representante da República, Paulo Barreto, recebe hoje:

10h00 - Comandante Regional da Madeira da Polícia Segurança Pública (PSP), Superintendente Ricardo.

11h00 - Comandante Territorial da Madeira da Guarda Nacional Republicana (GNR), Coronel Marco Nunes.

15h00 - Director do Departamento de Investigação Criminal da Madeira da Polícia Judiciária - Dr. José Matos.

16h00 - | Director Regional do Serviço de Informações de Segurança, Dr. António Luís Lopes e Silva

Palácio de São Lourenço

11h00/ 15h00 - Cerimónia de entrega de prémios do XII Festival de Audiovisual e Cinema Escolar – FACE, promovido pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e a Direção Regional de Educação.

09h00 - Visualização das curtas-metragens participantes no concurso Madeira Curtas.

10h30 às 12h30 - Entrega de prémios.

Museu de Imprensa da Madeira

11h00 e às 15h00- VI Festival Regional de Dança Escolar, um evento que integra o Programa da Festa da Flor 2026, numa parceria com a Secretaria Regional de Economia, Ambiente e Cultura.

Avenida Arriaga

11h45 - Celebrações dos 50 anos da Autonomia da Madeira e dos Açores em Lisboa.

Conferência de imprensa de apresentação das iniciativas promovidas pela Junta de Freguesia de Avenidas Novas, que prepara dois festivais gastronómicos dedicados às tradições insulares. Estarão presentes o presidente da junta, Daniel Gonçalves, bem como promotores ligados aos Açores e à Madeira.

Sede da Junta de Freguesia de Avenidas Novas, em Lisboa

15h00 - Rubina Leal estará presente na inauguração da exposição dos jovens artistas plásticos da Madeira, intitulada 'Rostos da Autonomia'

Espaço IDEIA, na ALRAM

15h00 - Apresentação oficial do Porto Santo Nature Trail.

Câmara Municipal de Porto Santo

Governo

10h15 - Elsa Fernandes vai marcar presença nas comemorações do Centenário Maria Ascensão 1926 – 2026.

Sala de sessões da Escola Básica com Pré-escolar e Creche Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior, na Camacha

11h30 - Miguel Albuquerque preside às comemorações do 10º aniversário do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza.

Vila Passos, Rua Alferes Veiga Pestana.

16h00 - Miguel Albuquerque vai estar presente na apresentação do livro 'Vidas, Vivências e Memórias das Famílias Soares e Gordon', de Jorge Nuno Soares Gordon e Aires dos Passos Vieira.

Teatro Municipal Baltazar Dias

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 13 de M aio:

1917 - Relato da primeira aparição de Nossa Senhora em Fátima, Portugal, segundo os pastores Lúcia, Jacinta e Francisco Marto.

1931 - Primeira Consagração de Portugal ao Imaculado Coração de Maria, feita pelo Episcopado Português, no seguimento da 'Mensagem de Fátima'.

1934 - Inauguração do monumento ao Marquês de Pombal, na Praça Marquês de Pombal, em Lisboa.

1935 - O Governo de Oliveira Salazar afasta opositores ao regime ditatorial dos quadros da administração civil e militar, entre eles Adelino da Palma Carlos e Mendes Cabeçadas, Rodrigues Lapa, Abel Salazar e Norton de Matos.

1946 - Coroação da Imagem de Nossa Senhora de Fátima, da Capelinha das Aparições (coroa oferecida pelas mulheres portuguesas), pelo cardeal Masella, legado Pontifício.

1967 - O Papa Paulo VI desloca-se ao Santuário de Fátima, no cinquentenário da primeira aparição de Nossa Senhora, para pedir a paz no mundo e a unidade da Igreja.

1968 - Começam, em Paris, as negociações de paz entre os Estados Unidos e o Vietname do Norte.

1977 - A peregrinação do 60.º aniversário da primeira aparição de Nossa Senhora, em Fátima, é presidida pelo cardeal Humberto Medeiros, arcebispo de Boston, legado Pontifício.

1981 - O Papa João Paulo II é ferido a tiro, na Praça de S. Pedro, no Vaticano, pelo turco Mehmet Ali Agca.

1982 - O Papa João Paulo II desloca-se em peregrinação ao Santuário de Fátima para agradecer ter sobrevivido ao atentado, um ano antes, na Praça de S. Pedro, Vaticano, e, de joelhos, consagra a Igreja, os Homens e os Povos, com menção velada da Rússia, ao Imaculado Coração de Maria.

1991 - O Papa João Paulo II vai pela segunda vez ao Santuário de Fátima, como peregrino, no 10.º aniversário do seu atentado na Praça de S. Pedro, no Vaticano, e preside à peregrinação internacional aniversária.

2000 - O Papa João Paulo II beatifica os videntes Jacinta e Francisco Marto, no Santuário de Fátima.

2001 - A Casa das Liberdades (CDL), coligação de direita liderada por Silvio Berlusconi, assume a liderança do Governo italiano.

2008 - Sete atentados à bomba quase simultâneos fazem mais de 80 mortos e 150 feridos em mercados da cidade turística de Jaipur, noroeste da Índia, segundo as autoridades indianas, que denunciaram uma operação "terrorista" e a detenção de um suspeito.

2015 - Em Portugal, entra em vigor o novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa.

2017 - O Papa Francisco canoniza, às 10:27, em Fátima, os pastorinhos Jacinta e Francisco Marto. São as duas primeiras crianças não-mártires a ser elevadas à categoria de santos pela Igreja Católica.

2020 - Covid-19. As tradicionais celebrações católicas em Fátima decorrem, de forma inédita, sem peregrinos, devido à pandemia.

2021 - Morre, aos 57 anos, a atriz Maria João Abreu.

Pensamento do dia