Plantel do Marítimo recebido na Quinta Vigia e na Câmara do Funchal
Tome nota da agenda para esta quarta-feira
Este é o centésimo trigésimo terceiro dia do ano. Faltam 232 dias para o termo de 2026.
A direcção, equipa técnica e plantel do CS Marítimo serão recebidos esta quarta-feira, 13 de Maio, na Quinta Vigia e na Câmara Municipal do Funchal.
A recepção ocorre no âmbito das celebrações da conquista do título da II Liga depois da vitória diante do Leixões no passado dia 1 de Maio.
Pelas 15 horas serão recebidos, na Quinta Vigia, pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque e, mais tarde, já pelas 17h30, a comitiva será recebida nos Paços do Concelho.
Mas há mais iniciativas a ter em atenção esta quarta-feira. Tome nota:
09h00 - Reunião
plenária n.º 90
Assembleia Legislativa da Madeira;
O representante da República, Paulo Barreto, recebe hoje:
10h00 - Comandante Regional da Madeira da Polícia Segurança Pública (PSP), Superintendente Ricardo.
11h00 - Comandante Territorial da Madeira da Guarda Nacional Republicana (GNR), Coronel Marco Nunes.
15h00 - Director do Departamento de Investigação Criminal da Madeira da Polícia Judiciária - Dr. José Matos.
16h00 - | Director Regional do Serviço de Informações de Segurança, Dr. António Luís Lopes e Silva
Palácio de São Lourenço
11h00/ 15h00 - Cerimónia
de entrega de prémios do XII Festival de Audiovisual e Cinema Escolar – FACE,
promovido pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e a
Direção Regional de Educação.
09h00 - Visualização das curtas-metragens participantes no concurso Madeira Curtas.
10h30 às 12h30 - Entrega de prémios.
Museu de Imprensa da Madeira
11h00 e às 15h00- VI Festival Regional de Dança Escolar, um evento que integra o Programa da Festa da Flor 2026, numa parceria com a Secretaria Regional de Economia, Ambiente e Cultura.
Avenida Arriaga
11h45 - Celebrações
dos 50 anos da Autonomia da Madeira e dos Açores em Lisboa.
Conferência de imprensa de apresentação das iniciativas promovidas pela Junta de Freguesia de Avenidas Novas, que prepara dois festivais gastronómicos dedicados às tradições insulares. Estarão presentes o presidente da junta, Daniel Gonçalves, bem como promotores ligados aos Açores e à Madeira.
Sede da Junta de Freguesia de Avenidas Novas, em Lisboa
15h00 - Rubina
Leal estará
presente na inauguração da exposição dos jovens artistas plásticos da
Madeira, intitulada 'Rostos da Autonomia'
Espaço IDEIA, na ALRAM
15h00 - Apresentação oficial
do Porto Santo Nature Trail.
Câmara Municipal de Porto Santo
Governo
10h15 - Elsa
Fernandes vai
marcar presença nas comemorações do Centenário Maria Ascensão 1926 – 2026.
Sala de sessões da Escola Básica com Pré-escolar e Creche Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior, na Camacha
11h30 - Miguel Albuquerque preside às comemorações do 10º
aniversário do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza.
Vila Passos, Rua Alferes Veiga Pestana.
16h00 - Miguel Albuquerque vai estar presente na
apresentação do livro 'Vidas, Vivências e Memórias das Famílias Soares e
Gordon', de Jorge Nuno Soares Gordon e Aires dos Passos Vieira.
Teatro Municipal Baltazar Dias
Efemérides
Principais acontecimentos registados no dia 13 de M aio:
1917 - Relato da primeira aparição de Nossa Senhora em Fátima, Portugal, segundo os pastores Lúcia, Jacinta e Francisco Marto.
1931 - Primeira Consagração de Portugal ao Imaculado Coração de Maria, feita pelo Episcopado Português, no seguimento da 'Mensagem de Fátima'.
1934 - Inauguração do monumento ao Marquês de Pombal, na Praça Marquês de Pombal, em Lisboa.
1935 - O Governo de Oliveira Salazar afasta opositores ao regime ditatorial dos quadros da administração civil e militar, entre eles Adelino da Palma Carlos e Mendes Cabeçadas, Rodrigues Lapa, Abel Salazar e Norton de Matos.
1946 - Coroação da Imagem de Nossa Senhora de Fátima, da Capelinha das Aparições (coroa oferecida pelas mulheres portuguesas), pelo cardeal Masella, legado Pontifício.
1967 - O Papa Paulo VI desloca-se ao Santuário de Fátima, no cinquentenário da primeira aparição de Nossa Senhora, para pedir a paz no mundo e a unidade da Igreja.
1968 - Começam, em Paris, as negociações de paz entre os Estados Unidos e o Vietname do Norte.
1977 - A peregrinação do 60.º aniversário da primeira aparição de Nossa Senhora, em Fátima, é presidida pelo cardeal Humberto Medeiros, arcebispo de Boston, legado Pontifício.
1981 - O Papa João Paulo II é ferido a tiro, na Praça de S. Pedro, no Vaticano, pelo turco Mehmet Ali Agca.
1982 - O Papa João Paulo II desloca-se em peregrinação ao Santuário de Fátima para agradecer ter sobrevivido ao atentado, um ano antes, na Praça de S. Pedro, Vaticano, e, de joelhos, consagra a Igreja, os Homens e os Povos, com menção velada da Rússia, ao Imaculado Coração de Maria.
1991 - O Papa João Paulo II vai pela segunda vez ao Santuário de Fátima, como peregrino, no 10.º aniversário do seu atentado na Praça de S. Pedro, no Vaticano, e preside à peregrinação internacional aniversária.
2000 - O Papa João Paulo II beatifica os videntes Jacinta e Francisco Marto, no Santuário de Fátima.
2001 - A Casa das Liberdades (CDL), coligação de direita liderada por Silvio Berlusconi, assume a liderança do Governo italiano.
2008 - Sete atentados à bomba quase simultâneos fazem mais de 80 mortos e 150 feridos em mercados da cidade turística de Jaipur, noroeste da Índia, segundo as autoridades indianas, que denunciaram uma operação "terrorista" e a detenção de um suspeito.
2015 - Em Portugal, entra em vigor o novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa.
2017 - O Papa Francisco canoniza, às 10:27, em Fátima, os pastorinhos Jacinta e Francisco Marto. São as duas primeiras crianças não-mártires a ser elevadas à categoria de santos pela Igreja Católica.
2020 - Covid-19. As tradicionais celebrações católicas em Fátima decorrem, de forma inédita, sem peregrinos, devido à pandemia.
2021 - Morre, aos 57 anos, a atriz Maria João Abreu.
Pensamento do dia
"A ânsia de poder não é originada na força, mas na fraqueza". Erich Fromm (1900-80), psicanalista alemão.