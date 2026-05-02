Presidente da Liga felicita FC Porto e André Villas-Boas

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Reinaldo Teixeira, felicitou hoje o FC Porto pela conquista do 31.º título de campeão português, deixando uma palavra especial ao líder dos 'azuis e brancos'.

"Parabéns ao FC Porto pelo 31.º título de campeão da Liga Portugal Betclic, após um percurso consistente e meritório ao longo da época. Em nome de toda a equipa da Liga Portugal, felicito jogadores, equipa técnica, staff e dirigentes pelo percurso realizado", lê-se numa mensagem publicada no site do organismo.

Reinaldo Teixeira deixou ainda "uma menção particular a André Villas-Boas, que conquista o primeiro título de campeão nacional desde que assumiu a presidência do clube".

O FC Porto sagrou-se hoje campeão português de futebol pela 31.ª vez na sua história, após vitória frente ao Alverca, por 1-0, em jogo da 32.ª jornada da I Liga, decidido por um golo de Bednarek, aos 41 minutos.

Os 'dragões', orientados pelo italiano Francesco Farioli, passaram a ter 85 pontos, mais nove do que o Benfica, segundo classificado, e 12 do que o Sporting, terceiro, com menos um jogo, quando faltam duas jornadas para o final.

O Benfica, campeão nacional em 38 ocasiões, continua ser o clube com mais troféus, seguido por FC Porto, agora com 31 títulos nacionais, e Sporting, com 21.