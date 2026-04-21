Farioli pede "amor nos pequenos detalhes" para bater Sporting

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, pediu hoje "espírito forte" e "amor nos pequenos detalhes" para a receção ao Sporting, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol, para reverter a desvantagem.

Após ter perdido pela margem mínima no terreno dos 'leões' (1-0), no primeiro embate da eliminatória, em 03 de março, o técnico italiano mostrou confiança na forma dos seus jogadores, com vista a garantir o acesso à final da Taça.

"Terá de ser um grande jogo a nível mental e físico, mas há muitos fatores. Vamos precisar de muita atenção e amor nos mais pequenos detalhes, ter um espírito forte para correr os cinco metros extra. Penso que estamos bem fisicamente para desempenhar um grande jogo e acredito que o Dragão fará o resto", expressou, em conferência de antevisão à partida, no Olival.

Apesar de partir atrás no marcador, Farioli mostrou-se cauteloso na forma como pretende encarar o jogo, preferindo uma postura "mais conservadora" a sujeitar-se desde cedo a contra-ataques do adversário.

"O importante é abordar o jogo da maneira certa. Sei que começamos em desvantagem, mas não podemos cair na armadilha de perder a cabeça desde o primeiro minuto. [...] Com bola, o mais importante é ter uma estrutura mais conservadora, que nos permite ser pacientes. Se atacamos no momento errado, ficamos expostos", constatou.

O treinador rejeita a ideia de que o Sporting possa surgir fragilizado, vindo de uma eliminação europeia diante do Arsenal, nos 'quartos' da Liga dos Campeões, e uma derrota frente ao Benfica, para a I Liga, que complica as suas contas na luta pelo título.

"Não acredito que a energia do Sporting esteja em baixo. Vão jogar contra o principal rival, uma equipa com quem estão a disputar tudo a nível nacional", disse, enaltecendo a "campanha fantástica" do conjunto de Rui Borges na prova 'milionária'.

Antes do quarto embate entre as duas formações na presente temporada, com uma vitória para cada lado e um empate, Farioli rejeita a ideia de que já não haja espaço para surpresas de parte a parte.

"É a quarta vez, mas não concordo totalmente sobre não poderem existir surpresas. Há sempre tempo para preparar os jogos de maneira diferente e veremos que estratégia cada uma das equipas usa. Internamente, temos a crença de que podemos dar a volta", revelou.

O italiano também não concordou com a ideia de que o jogo possa ser encarado como uma final antecipada da prova, mas diz que a sua equipa vê todos os jogos como decisivos.

"Sentimos que são finais todos os jogos. O ritmo dos nossos adversários é incrível e o 'dérbi' de domingo mostrou que estamos a competir com dois gigantes, que terão algo a dizer até ao final do campeonato. Em relação ao próximo jogo, claro que é enorme, mas gosto sempre de ir passo a passo. Quem for à final ainda terá outro desafio pela frente", lembrou.

Martim Fernandes recuperou de lesão e está de regresso às opções, confirmou o treinador, enquanto Zaidu não estará disponível para o clássico, tal como Samu, Luuk de Jong e Nehuén Pérez.

O encontro entre FC Porto e Sporting disputa-se no Estádio do Dragão, no Porto, na quarta-feira, a partir das 20:45, sob arbitragem de Miguel Nogueira, da associação de Lisboa, com o vencedor da eliminatória a defrontar o Torreense ou o Fafe na final.