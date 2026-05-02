Jorge Costa relembrado nas celebrações do título de campeão do FC Porto

O ex-capitão Jorge Costa, que morreu a 05 de agosto de 2025, foi hoje relembrado nos festejos do 31.º título de campeão português de futebol do FC Porto, com um momento de homenagem em pleno Estádio do Dragão.

Minutos depois de o apito final do encontro com o Alverca (1-0) ter soado e permitido que começasse o festejo de nova conquista dos 'dragões', as luzes do Estádio do Dragão apagaram-se para lembrar o 'bicho', que morreu após ter sofrido uma paragem cardíaca no centro de treinos dos 'azuis e brancos', com imagens de Jorge Costa a passarem nos ecrãs gigantes.

A bandeira do FC Porto, que estava no topo sul do Estádio do Dragão desde o funeral de Jorge Costa, desceu novamente ao relvado ao som de 'Never Enough', de Loren Allred, onde foi recebida pelo presidente do FC Porto, André Villas-Boas, e pela viúva do antigo diretor do futebol dos 'azuis e brancos'.

Dois dos adjuntos do treinador Francesco Farioli, Lucho González e Castro, que partilharam o balneário com Jorge Costa, não conseguiram conter as lágrimas de emoção, assim como o jovem Rodrigo Mora.

Após um momento de acalmia, com a homenagem a Jorge Costa, o Estádio do Dragão voltou a festejar, com o hino do clube a ser cantado em uníssono.

O FC Porto sagrou-se hoje campeão português de futebol pela 31.ª vez na sua história, após vitória frente ao Alverca, por 1-0, em jogo da 32.ª jornada da I Liga, decidido por um golo de Bednarek, aos 41 minutos.