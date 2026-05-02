Prisão preventiva para suspeito de tentativa de homicídio em Viana do Alentejo

O homem de 54 anos detido por tentativa de homicídio depois de alegadamente ferir gravemente outro, de 35, em Viana do Alentejo, no distrito de Évora, ficou em prisão preventiva, revelou hoje fonte policial.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que a medida de coação de prisão preventiva foi aplicada ao suspeito pelo Tribunal de Évora após o primeiro interrogatório judicial.

Segundo a fonte policial, o detido foi encaminhado para o Estabelecimento Prisional de Elvas, no distrito de Portalegre.

Os factos tiveram lugar na esplanada de um café daquela vila alentejana após "uma altercação por motivos fúteis relacionados com trabalho", na quinta-feira à noite, segundo a Polícia Judiciária (PJ), em comunicado divulgado na sexta-feira.

"Envolveram-se ambos em confronto físico, tendo o arguido provocado na vítima ferimentos graves, na zona do tórax, com recurso a uma arma branca, e fugindo de seguida", pode ler-se.

O agressor, alvo de "fortes indícios da prática de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada", acabou por ser detido pela Unidade Local de Investigação Criminal de Évora (ULIC) da PJ.

Uma fonte policial contactada pela Lusa explicou que os homens "trabalham na construção civil" e "discutiram sobre o trabalho e quem era melhor do que o outro".

De acordo com o comunicado da PJ, a vítima, de 35 anos, após ser esfaqueada, foi levada para o hospital de Évora, mas, "face à gravidade dos ferimentos, teve de ser transportado para uma unidade hospitalar em Lisboa".

Na sexta-feira de manhã, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central explicou que foi a vítima a dar o próprio alerta, quando se deslocou pelos seus próprios meios ao quartel dos Bombeiros de Viana do Alentejo.

Fonte do Comando Territorial de Évora da GNR relatou à Lusa que esta força de segurança ficou a saber do sucedido após ser alertada pelos bombeiros, que socorreram o ferido e o transportaram para o hospital de Évora.

O homem que sofreu "ferimentos graves" foi "atingido por dois golpes" provocados pela arma branca, disse a fonte da GNR, indicando que o caso tinha passado para a alçada da PJ.