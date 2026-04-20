Dois homens foram executados no Irão por ligações a Israel

Dois homens foram executados hoje no Irão depois de terem sido condenados por ligações aos serviços de informação israelitas, disseram as autoridades de Teerão.

O portal oficial do poder judicial iraniano, Mizan, indicou que as sentenças de morte de Mohammad Masoom-shahi e Hamed Validi foram executadas de madrugada.

Segundo o mesmo portal, que não especificou a data da detenção, os dois homens eram membros de uma rede de espionagem ligada à Mossad, o serviço de informações israelita.

Os dois homens foram condenados pelo crime de "guerra contra Deus", de colaboração com grupos hostis e com o regime sionista.

O regime de Teerão realizou várias execuções desde o início da guerra com Israel e os Estados Unidos, que começou no passado dia 28 de fevereiro.

Um cessar-fogo de duas semanas está em vigor desde 08 de abril.

De acordo com as organizações de defesa dos direitos humanos, o Irão é o segundo país do mundo com maior número de execuções, depois da República Popular da China.