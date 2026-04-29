Homem acusado de tentar matar Trump tirou foto armado antes do ataque

O homem acusado de tentar assassinar Donald Trump, durante o jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, tirou uma 'selfie' armado minutos antes do ataque, disse hoje o Ministério Público.

Cole Allen usou o telemóvel para tirar uma fotografia no espelho do quarto, cerca de 30 minutos antes do ataque, de acordo com o documento judicial em que a procuradoria pede prisão preventiva para o arguido.

O arguido vestia uma camisa preta, calças pretas e gravata vermelha, e parecia levar um pequeno saco com munições, um coldre de ombro, uma faca embainhada e alicates e cortadores de arame.

Allen, de 31 anos, enfrenta uma acusação de tentativa de homicídio do Presidente norte-americano, Donald Trump, pela qual poderá ser condenado a prisão perpétua, e outras duas acusações relacionadas com o uso de armas.

Segundo o relato da acusação, planeou o ataque de sábado durante semanas, pesquisou informações sobre o evento, ao qual iam comparecer o Presidente, grande parte do Governo e mais de 2.000 convidados, e reservou um quarto no mesmo hotel do evento, o Washington Hilton.

Cole Allen viajou de comboio da Califórnia até Washington, tendo assim atravessado o país com as armas.

Antes do ataque, programou o envio automático de uma série de 'e-mails' nos quais pedia desculpa aos familiares, explicava os motivos, reconhecia estar disposto a matar membros do Governo e considerava que os restantes convidados podiam ser um "dano colateral aceitável".

Um vídeo publicado pelo jornal The Washington Post oferece a imagem mais nítida, até à data, do momento em que Allen pareceu levantar a espingarda na direção de um agente dos Serviços Secretos, enquanto passava a toda a velocidade pelo posto de controlo para aceder ao evento.

Na imagem de apenas quatro segundos, é possível ver como um agente disparou pelo menos quatro vezes contra o arguido.