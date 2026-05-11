Dicas para uma ida à praia com mais segurança

Com a chegada do bom tempo e a aproximação do Verão, eis que começam as idas à praia e há conselhos que pode seguir, por forma a que o seu passeio seja mais agradável possível e feito em segurança.

- Evite expor-se ao sol nas horas de maior calor

O risco de radiação UV e queimaduras é maior entre as 10h e as 16 horas. No entanto, em cotextos como o português, é recomendado evitar a exposição solar entre as 11h e as 17 horas. Mesmo nas horas de menor calor, convém colocar protector solar e usar chapéu.

- Não deixe objectos à vista no carro

Quando se deslocar de carro, verifique que estaciona nas zonas permitidas, nomeadamente lugares ou parques de estacionamento. No interior do veículo não deve deixar objectos à vista. Verifique sempre que trancou o carro.

- Evite nadar para fora de pé

Mesmo em praias vigiadas, evite nadar para zonas onde não tem pé. Além disso, deve nadar paralelamente à costa, ao invés de se afastar da mesma.

- Não faço barulho ou coloque música alta

As colunas ou aparelhos de som devem apenas servir para o seu utilizador e não devem incomodar quem está ao redor. As colunas de som são apenas permitidas nos eventos devidamente autorizados. Caso esta regra não seja cumprida, corre o risco de pagar multa.

- Zele pelos seus equipamentos

Quando estiver na praia, garanta que os equipamentos ou objectos que transporta estão devidamente colocados e acondicionados. Os guarda-sóis devem estar bem fixados. Quando for à água, não deixe objectos valiosos à vista, como é o caso de telemóveis, ou mesmo as chaves do carro.

- Escute o nadador-salvador

Os nadadores-salvadores trabalham para garantir a segurança dos banhistas e dos utilizadores das praias. Portanto, é crucial que se sigam as indicações dadas pelos nadadores-salvadores.

- Não deixe lixo na praia

Quando for à praia, leve um saco para guardar o lixo. Depois, deposite-o nos locais apropriados. Muitas praias dispõem de cinzeiros portáteis, pelo que recorra aos mesmos para fumar na praia.