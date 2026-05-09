Pedro Teles e Maria João Abreu vencem vertical da Calheta

Pedro Teles e Maria João Abreu venceram esta manhã o “Mkm Vertical Calheta”, prova de subida em montanha disputada entre a Central Hidroeléctrica da Calheta e a Lagoa Velha do Rabaçal, num percurso de 2,68 quilómetros marcado pela forte inclinação e elevada exigência física.

No sector masculino, Pedro Teles foi o mais rápido ao concluir a prova em 23 minutos e 22 segundos, deixando Bruno Silva na segunda posição, com 23:49, enquanto José Vieira fechou o pódio com 24:05.

Em femininos, Maria João Abreu conquistou o primeiro lugar com o tempo de 30 minutos e 29 segundos. Sílvia Correia terminou em segundo, com 32:00, apenas à frente de Ana Gonçalves, terceira classificada com 32:01.

A competição contou com 67 inscritos, 63 atletas à partida e igual número de finalistas, sem qualquer desistência ou desclassificação