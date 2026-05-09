Rúben Neves vence com Al Hilal a Taça do Rei da Arábia Saudita

O médio internacional português Rúben Neves conquistou hoje a Taça do Rei da Arábia Saudita em futebol, pela segunda vez, com o Al Hilal a vencer na final o Al Kholood, por 2-1.

A equipa treinada por Simone Inzaghi e que no plantel conta também com Karim Benzema, esteve a perder muito cedo, com o argentino Ramiro Enrique a fazer o primeiro golo, aos quatro minutos, na final disputada na Cidade dos Desportos Rei Abdullah, em Jeddah.

Pouco antes do intervalo, Al Dawsari empatou o jogo, aos 42, e, na compensação da primeira parte, aos 45+2, foi Theo Hernandez, após uma recuperação de bola de Rúben Neves, a virar o resultado para o Al Hilal.

Com a vitória hoje, o Al Hilal passa a ser a equipa com mais conquistas da Taça do Rei saudita, com cinco, superando as quatro do Al-Ittihad, que era o detentor do troféu.

O Al Nassr, de Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo e João Félix, tinha sido eliminado ainda nos oitavos de final pelo Al-Ittihad, de Sérgio Conceição, que, por sua vez, caiu nas 'meias' diante do Al-Kholood (2-2, 5-4 nas grandes penalidades).

O Al Hilal visita na terça-feira o Al Nassr, em jogo da 32.ª jornada da Liga saudita, no qual basta um empate à equipa de Jorge Jesus para se sagrar campeã.