Portugal mantém lugares no pódio dos rankings mundiais de futsal
Portugal manteve o segundo lugar no ranking mundial masculino de futsal, depois de ter sido vice-campeão europeu, com a seleção feminina, segunda no Mundial, a continuar no terceiro posto, anunciou hoje a FIFA.
A hierarquia masculina, que não sofreu alterações no top-5, é liderada pelo Brasil, seguido por Portugal e com a Espanha, campeã europeia, a ser terceira.
Entre as seleções lusófonas registaram-se quatro subidas -- Angola (54.ª), Moçambique (78.º), Timor-Leste (101.º) e Macau (116.º) -, enquanto Cabo Verde se manteve no 133.º lugar.
No ranking feminino, o Brasil, campeão do mundo, também lidera, seguido da Espanha e de Portugal, que perdeu para a seleção 'canarinha' o primeiro Mundial da história em 2025.
Macau é mais bem classificada das seleções lusófonas, depois de subir ao 54.º lugar, enquanto Angola de desceu para 85.ª posicionada.