IASaúde apoiou mais de 1.700 residentes de Machico nos últimos anos num investimento superior a 491 mil euros

O Governo Regional de Madeira, através do IASAÚDE, apoiou ao longo dos últimos anos mais de 1.700 residentes de Machico, num investimento que ultrapassa os 491 mil euros, revelou esta sexta-feira, 8 de Maio, o Instituto de Administração da Saúde.

Em nota emitida no dia em que celebra os 586 anos do município, o IASaúde destaca que os apoios concentram três áreas essenciais, nomeadamente a natalidade, a saúde visual e a saúde oral.

O Kit Bebé foi o programa com mais alcance, ao beneficiar 710 residentes entre 2019 e 2025. O programa '+Visão' chegou a 573 idosos e 315 crianças e jovens, que beneficiaram de uma comparticipação imediata de 150 euros na aquisição de óculos graduados. Já o '+Sorriso', implementado em 2023, chegou a 194 jovens que beneficiaram de tratamentos dentários.

A procura manteve-se em 2025, com 384 residentes do concelho abrangidos, com um investimento superior a 143 mil euros, período em que foi novamente o 'Kit Bebé' o programa mais solicitado.

Para assinalar a data, o IASAÚDE publicou nas suas plataformas digitais um vídeo institucional alusivo aos 586 anos do concelho de Machico, ora veja: