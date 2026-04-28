“Marítimo voltou ao lugar de onde nunca devia ter saído”

Continuam a chegar as manifestações de regozijo pela subida do Marítimo à I Liga. Leonel Pontes, técnico madeirense – actualmente a trabalhar na China como director técnico do Shanghai Shenhua – que treinou o Marítimo na temporada 2024/2015, não ficou indiferente ao momento de sucesso do clube verde-rubro no que concerne ao futebol profissional.

“Antes de mais, quero endereçar os parabéns a toda a estrutura, staff técnico, atletas e adeptos do Marítimo pelo regresso à I Liga. O Marítimo é um clube que ultrapassa fronteiras, em que a sua história é motivo de orgulho para toda a massa adepta.”

Agora que o “mais difícil está alcançado” Leonel Pontes espera que o Marítimo volte e consolidar-se no escalão principal do futebol português

“Agora é tempo de continuar no caminho da modernização, profissionalização e consolidação da posição na elite do futebol português. O que desejo, sinceramente, é que o Marítimo suba para ficar e que continue a encher todos os madeirenses de orgulho”

Com vasta experiência no treino – foi treinador principal do Sporting, Marítimo, Sp. Covilhã, Panetolikos (Grécia), Debrecen (Hungria), Jumilla (Espanha) Ittihad (Egipto) e adjunto de Paulo Bento na selecção portuguesa – Leonel Pontes sente-se mais que preparado para regressar ao treino de campo a breve prazo.

“Sinto-me muito mais preparado agora, com mais experiencia e pronto para começar um projecto ambicioso. Acredito que isso vai acontecer em breve.”