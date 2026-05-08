'Vistos Gold' processam Estado por causa da lei da nacionalidade

Bom dia. Sexta-feira, dia 8 de Maio de 2026, não faltam notícias (literalmente para todos os gostos) nos jornais nacionais que se publicam em Portugal. Os temas são variados e isso fica claro nas primeiras páginas que aqui publicamos.

No semanário Expresso:

- "Lei da Nacionalidade. Centenas de vistos gold vão processar Estado"

- "100 dias de solidão. Casas em telhado, empresas em condições provisórias, comunicações ainda em baixa"

- "Cem dias após a tempestade 'Kristin', ainda há estradas cortadas, pinhais transformados num mikado de árvores caídas e cabos no chão"

- "'São precisos dois anos para recuperar'"

- "Mal o vento sopra as crianças sentem medo"

- "60% dos seguros estão por pagar"

- "Os bairros provisórios que a tempestade criou"

- "Drones russos detetados em águas portuguesas"

- "Esta escola não é para crianças diabéticas"

- "Francisco Pedro Balsemão. A entrevista após a sucessão e a entrada de novos acionistas"

- "'Aumentámos o controlo depois do caso do Rato. Foi um choque'. As explicações de Luís Carrilho, diretor nacional da PSP"

- "82% das ULS trataram menos doentes. Loures é a pior"

- "Três acusados por morte em balão"

- "Lucros da REN sobem 151%"

- "Reforma da APA e do ICNF"

Ver Galeria

No semanário Nascer do Sol:

- "Juiz do PS abre crise política"

- "Entrevista/Miguel Costa Matos. 'O grande erro da nossa família política é andarmos com o esquerdómetro apontado uns aos outros'"

- "Reforma laboral nas mãos do Chega"

- "Montenegro em Berlim com empresários na comitiva e TAP na agenda"

- "Paulo Núncio. 'Os jovens estão fartos de wokismo e das patranhas da esquerda'"

- "Presidente da Such sob forte contestação"

- "Ana Jacinto. 'Fecharam quase 17 mil restaurantes no último ano'"

- "CTP. Hoteleiros com Bernardo Trindade"

- "Juntos em Florença. Seguro e Costa: o primeiro encontro"

- "Bem-estar digital. Aprender a lidar com os riscos da internet"

- "Carilda Oliver Labra. Um mito da vida cultural cubana"

- "Mira Amaral. 'Os prémios Nobel e a inovação'"

- "Francisco Deslandes. Nas teias da dicção"

Ver Galeria

No Correio da Manhã:

- "Orgias gay em casas paroquiais denunciadas à PJ. Diocese do Porto 'colhida' de surpresa"

- "Queixoso afirma que padres participavam nas festas"

- "Friburgo 3 Sp. Braga 1. Guerreiros lutaram até ao fim"

- "Sporting. Marcar cedo para pressionar Benfica"

- "Benfica. Contratar Zalazar custa 50 milhões"

- "Pacote laboral sem acordo segue para a AR"

- "África do Sul. Português encontrado dentro de crocodilo"

- "Ismael tinha 23 anos. Militar morre após salto de paraquedas"

- "Saúde. Vírus de há 30 anos volta a assustar"

-"Mercado. 1,7 milhões de carros têm mais de 20 anos"

No Diário de Notícias:

- "Médicos dispensados das urgências não podem ser tarefeiros"

- "Educação. Sobredotados sem resposta: escolas falham apoios às crianças"

- "Habitação. Casas a sul do Tejo valorizam 30% no primeiro trimestre"

- "Concertação social. Lei laboral sem acordo segue para a AR com Chega a abrir a porta à negociação"

- "Protocolos. Portugal coopera com rede forense europeia para identificação de armas 3D"

- "Conflito. Relatório da CIA mina planos de bloqueio aos portos iranianos"

- "Perfl. Mark Camey, o primeiro-ministro que está a unir o Canadá à Europa"

- "Leão XIV: Um ano do papa 'serenidade desarmante' que está a fazer ouvir a sua voz"

- "Emilce Cuda. 'Quando vi Prevost já papa fiquei paralisada. Ele disse 'continuo o mesmo'. Disse-o com o sorriso de sempre'"

No Público:

- "Um terço das detenções por abuso sexual tem origem em denúncias das escolas"

- "Pacote laboral. 'Todas as negociações têm um fim'. Reforma segue para o Parlamento"

- "Dia da Defesa. Jovens estão a aderir mais desde a guerra da Ucrânia"

- "Renovação comunista. Morreu Carlos Brito, ex-braço direito de Álvaro Cunhal"

- "Gerald Murnane: 'Sonhava ter um cavalo de corrida e ser poeta'"

- "Futebol. Sp. Braga perde na Alemanha e falha final da Liga Europa"

No Jornal de Notícias:

- "Candidato a oficial da PSP expulso por publicações racistas na adolescência"

- "Os longos dias de folia académica"

- "Barcelos em choque com morte de jovem militar em salto de paraquedas"

- "Trabalho. Governo obrigado a negociar reforma laboral no Parlamento"

- "Pessoas. Bonnie Tyler em coma no Algarve após cirurgia intestinal"

- "Friburgo 3-1 Braga. Liga Europa. Coração guerreiro até ao fim"

No Negócios:

- "Fiasco. Não houve acordo sobre a reforma laboral em sede de concertação social. Ministra vai levar ao Parlamento 'algo parecido' à versão que apresentou em julho de 2025"

- "FMI e Bruxelas criticam IVA reduzido no turismo"

- "Entrevista a António Pinto Ribeiro. As 'indústrias criativas' faliram completamente"

- "Finanças. Bancos com menos margem, mas lucros resistem"

- "Vista Alegre e Martifer fazem a bolsa encolher de novo"

- "TAP chega a acordo para vender 'handling' à Menzies"

No Jornal Económico:

- "Falta um mês para o maior choque energético da história"

- "Bairro Vazio. Os moradores estavam cansado do barulho. A câmara de Lisboa decidiu proibir a venda de álcool para ser bebido na rua. A calma voltou, mas os negócios perderam 30% a 80% da faturação"

- "'A Delta não vai ser comprada, vai comprar fora do país'. Rui Miguel Nabeiro, CEO da Delta"

- "Maiores bancos privados lucram mais 5,2% mas nem todos conseguem crescer"

- "Donos da Brisa, Igneo, Manila Water e Acea disputam Indaqua"

- "EDP apanhada no meio da guerra entre Donald Trump e a Califórnia"

- "Reforma laboral sem acordo. Proposta segue agora para o Parlamento"

- "Pensões ou defesa? Cortes na Alemanha alarmam reformados europeus"

No O Jogo:

- "Liga Europa. Friburgo 3-1 Braga. Guerreiros até à gota final. Expulsão de Dorgeles aos 6' dificultou tarefa, mas equipa minhota lutou até ao limite por um lugar em Istambul"

- "Carlos Vicens: 'Fomos a equipa que mais merecia a final'"

- "FC Porto. Luuk de Jong na porta de saída. Contrato termina em junho, lesão e problema familiar podem ditar regresso aos Países Baixos"

- "Premier League atenta a Froholdt"

- "Benfica. Proposta por Felipe Augusto. Avançado interessa, confirma presidente do Trabzonspor"

- "Contestação em Famalicão deixou marcas. Rui Costa apanhou 25 dias de castigo, Mário Branco 20 e Otamendi um jogo"

- "Sporting. At. Madrid aponta a Maxi Araújo. Ala leonino é alternativa a Cucurella"

- "Rali de Portugal. Solberg lidera. Sueco-norueguês da Toyota mais rápido na primeira etapa"

- "Reportagem: co-pilotos mulheres são cada vez mais"

No A Bola:

- "Milhões à vista. Tubarões europeus preparam ataque à Liga. Grandes podem perder craque no verão"

- "Maxi Araújo. Esquerdino só sai por Euro50M. Atl. Madrid entra na corrida pelo uruguaio"

- "Victor Froholdt. Dinamarquês tem cláusula de Euro85M. Colossos ingleses já fizeram abordagens"

- "Vengelis Pavlidis. Águias admitem negociar por Euro50M. Grego tem o sonho da Premier League"

- "Doumbia já tem proposta. Contrato de cinco anos e salário de Euro100 mil/mês"

- "Faixas para João Costa e Tiago Silva. Guarda-redes e jovem médio espreitam estreia"

- "Rui Costa suspenso por 25 dias. Um jogo de castigo para Otamendi"

- "Orgulho. Friburgo 3-1 SC Braga. Guerreiros caem de pé na Alemanha. Expulsão de Dorgeles tornou luta desigual"

- "Carlos Vicens: 'Merecíamos estar na final. Estamos tristes, mas temos de aceitar'"

E no Record:

- "Benfica. Proposta por Felipe. Trabzonspor confirma que negociações já arrancaram"

- "Rui Costa suspenso por 25 dias. Chamou 'ladrão' ao árbitro Gustavo Correia"

- "Friburgo 3-1 Sp. Braga. O sonho acabou. Guerreiros jogaram com 10 desde os 6'"

- "Sporting. Suárez para inglês ver. Colombiano agrada ao Newcastle"

- "Liga dos Campeões de hóquei em patins. Catalães e minhotos em frente"

- "FC Porto. Dragão esconde Froholdt. Dinamarquês não está à venda"

- "Arábia Saudita. Ronaldo na festa de Félix. Astro chega aos 971 golos"