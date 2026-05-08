'Vistos Gold' processam Estado por causa da lei da nacionalidade
Bom dia. Sexta-feira, dia 8 de Maio de 2026, não faltam notícias (literalmente para todos os gostos) nos jornais nacionais que se publicam em Portugal. Os temas são variados e isso fica claro nas primeiras páginas que aqui publicamos.
No semanário Expresso:
- "Lei da Nacionalidade. Centenas de vistos gold vão processar Estado"
- "100 dias de solidão. Casas em telhado, empresas em condições provisórias, comunicações ainda em baixa"
- "Cem dias após a tempestade 'Kristin', ainda há estradas cortadas, pinhais transformados num mikado de árvores caídas e cabos no chão"
- "'São precisos dois anos para recuperar'"
- "Mal o vento sopra as crianças sentem medo"
- "60% dos seguros estão por pagar"
- "Os bairros provisórios que a tempestade criou"
- "Drones russos detetados em águas portuguesas"
- "Esta escola não é para crianças diabéticas"
- "Francisco Pedro Balsemão. A entrevista após a sucessão e a entrada de novos acionistas"
- "'Aumentámos o controlo depois do caso do Rato. Foi um choque'. As explicações de Luís Carrilho, diretor nacional da PSP"
- "82% das ULS trataram menos doentes. Loures é a pior"
- "Três acusados por morte em balão"
- "Lucros da REN sobem 151%"
- "Reforma da APA e do ICNF"
No semanário Nascer do Sol:
- "Juiz do PS abre crise política"
- "Entrevista/Miguel Costa Matos. 'O grande erro da nossa família política é andarmos com o esquerdómetro apontado uns aos outros'"
- "Reforma laboral nas mãos do Chega"
- "Montenegro em Berlim com empresários na comitiva e TAP na agenda"
- "Paulo Núncio. 'Os jovens estão fartos de wokismo e das patranhas da esquerda'"
- "Presidente da Such sob forte contestação"
- "Ana Jacinto. 'Fecharam quase 17 mil restaurantes no último ano'"
- "CTP. Hoteleiros com Bernardo Trindade"
- "Juntos em Florença. Seguro e Costa: o primeiro encontro"
- "Bem-estar digital. Aprender a lidar com os riscos da internet"
- "Carilda Oliver Labra. Um mito da vida cultural cubana"
- "Mira Amaral. 'Os prémios Nobel e a inovação'"
- "Francisco Deslandes. Nas teias da dicção"
No Correio da Manhã:
- "Orgias gay em casas paroquiais denunciadas à PJ. Diocese do Porto 'colhida' de surpresa"
- "Queixoso afirma que padres participavam nas festas"
- "Friburgo 3 Sp. Braga 1. Guerreiros lutaram até ao fim"
- "Sporting. Marcar cedo para pressionar Benfica"
- "Benfica. Contratar Zalazar custa 50 milhões"
- "Pacote laboral sem acordo segue para a AR"
- "África do Sul. Português encontrado dentro de crocodilo"
- "Ismael tinha 23 anos. Militar morre após salto de paraquedas"
- "Saúde. Vírus de há 30 anos volta a assustar"
-"Mercado. 1,7 milhões de carros têm mais de 20 anos"
No Diário de Notícias:
- "Médicos dispensados das urgências não podem ser tarefeiros"
- "Educação. Sobredotados sem resposta: escolas falham apoios às crianças"
- "Habitação. Casas a sul do Tejo valorizam 30% no primeiro trimestre"
- "Concertação social. Lei laboral sem acordo segue para a AR com Chega a abrir a porta à negociação"
- "Protocolos. Portugal coopera com rede forense europeia para identificação de armas 3D"
- "Conflito. Relatório da CIA mina planos de bloqueio aos portos iranianos"
- "Perfl. Mark Camey, o primeiro-ministro que está a unir o Canadá à Europa"
- "Leão XIV: Um ano do papa 'serenidade desarmante' que está a fazer ouvir a sua voz"
- "Emilce Cuda. 'Quando vi Prevost já papa fiquei paralisada. Ele disse 'continuo o mesmo'. Disse-o com o sorriso de sempre'"
No Público:
- "Um terço das detenções por abuso sexual tem origem em denúncias das escolas"
- "Pacote laboral. 'Todas as negociações têm um fim'. Reforma segue para o Parlamento"
- "Dia da Defesa. Jovens estão a aderir mais desde a guerra da Ucrânia"
- "Renovação comunista. Morreu Carlos Brito, ex-braço direito de Álvaro Cunhal"
- "Gerald Murnane: 'Sonhava ter um cavalo de corrida e ser poeta'"
- "Futebol. Sp. Braga perde na Alemanha e falha final da Liga Europa"
No Jornal de Notícias:
- "Candidato a oficial da PSP expulso por publicações racistas na adolescência"
- "Os longos dias de folia académica"
- "Barcelos em choque com morte de jovem militar em salto de paraquedas"
- "Trabalho. Governo obrigado a negociar reforma laboral no Parlamento"
- "Pessoas. Bonnie Tyler em coma no Algarve após cirurgia intestinal"
- "Friburgo 3-1 Braga. Liga Europa. Coração guerreiro até ao fim"
No Negócios:
- "Fiasco. Não houve acordo sobre a reforma laboral em sede de concertação social. Ministra vai levar ao Parlamento 'algo parecido' à versão que apresentou em julho de 2025"
- "FMI e Bruxelas criticam IVA reduzido no turismo"
- "Entrevista a António Pinto Ribeiro. As 'indústrias criativas' faliram completamente"
- "Finanças. Bancos com menos margem, mas lucros resistem"
- "Vista Alegre e Martifer fazem a bolsa encolher de novo"
- "TAP chega a acordo para vender 'handling' à Menzies"
No Jornal Económico:
- "Falta um mês para o maior choque energético da história"
- "Bairro Vazio. Os moradores estavam cansado do barulho. A câmara de Lisboa decidiu proibir a venda de álcool para ser bebido na rua. A calma voltou, mas os negócios perderam 30% a 80% da faturação"
- "'A Delta não vai ser comprada, vai comprar fora do país'. Rui Miguel Nabeiro, CEO da Delta"
- "Maiores bancos privados lucram mais 5,2% mas nem todos conseguem crescer"
- "Donos da Brisa, Igneo, Manila Water e Acea disputam Indaqua"
- "EDP apanhada no meio da guerra entre Donald Trump e a Califórnia"
- "Reforma laboral sem acordo. Proposta segue agora para o Parlamento"
- "Pensões ou defesa? Cortes na Alemanha alarmam reformados europeus"
No O Jogo:
- "Liga Europa. Friburgo 3-1 Braga. Guerreiros até à gota final. Expulsão de Dorgeles aos 6' dificultou tarefa, mas equipa minhota lutou até ao limite por um lugar em Istambul"
- "Carlos Vicens: 'Fomos a equipa que mais merecia a final'"
- "FC Porto. Luuk de Jong na porta de saída. Contrato termina em junho, lesão e problema familiar podem ditar regresso aos Países Baixos"
- "Premier League atenta a Froholdt"
- "Benfica. Proposta por Felipe Augusto. Avançado interessa, confirma presidente do Trabzonspor"
- "Contestação em Famalicão deixou marcas. Rui Costa apanhou 25 dias de castigo, Mário Branco 20 e Otamendi um jogo"
- "Sporting. At. Madrid aponta a Maxi Araújo. Ala leonino é alternativa a Cucurella"
- "Rali de Portugal. Solberg lidera. Sueco-norueguês da Toyota mais rápido na primeira etapa"
- "Reportagem: co-pilotos mulheres são cada vez mais"
No A Bola:
- "Milhões à vista. Tubarões europeus preparam ataque à Liga. Grandes podem perder craque no verão"
- "Maxi Araújo. Esquerdino só sai por Euro50M. Atl. Madrid entra na corrida pelo uruguaio"
- "Victor Froholdt. Dinamarquês tem cláusula de Euro85M. Colossos ingleses já fizeram abordagens"
- "Vengelis Pavlidis. Águias admitem negociar por Euro50M. Grego tem o sonho da Premier League"
- "Doumbia já tem proposta. Contrato de cinco anos e salário de Euro100 mil/mês"
- "Faixas para João Costa e Tiago Silva. Guarda-redes e jovem médio espreitam estreia"
- "Rui Costa suspenso por 25 dias. Um jogo de castigo para Otamendi"
- "Orgulho. Friburgo 3-1 SC Braga. Guerreiros caem de pé na Alemanha. Expulsão de Dorgeles tornou luta desigual"
- "Carlos Vicens: 'Merecíamos estar na final. Estamos tristes, mas temos de aceitar'"
E no Record:
- "Benfica. Proposta por Felipe. Trabzonspor confirma que negociações já arrancaram"
- "Rui Costa suspenso por 25 dias. Chamou 'ladrão' ao árbitro Gustavo Correia"
- "Friburgo 3-1 Sp. Braga. O sonho acabou. Guerreiros jogaram com 10 desde os 6'"
- "Sporting. Suárez para inglês ver. Colombiano agrada ao Newcastle"
- "Liga dos Campeões de hóquei em patins. Catalães e minhotos em frente"
- "FC Porto. Dragão esconde Froholdt. Dinamarquês não está à venda"
- "Arábia Saudita. Ronaldo na festa de Félix. Astro chega aos 971 golos"