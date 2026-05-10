Israel anuncia deportação de activistas da Flotilha Global Sumud detidos há mais de uma semana

O ministério israelita dos Negócios Estrangeiros confirmou hoje ter deportado o ativista hispano-palestiniano Saif Abukeshek e o seu companheiro brasileiro Thiago Ávila, membros da Flotilha Global Sumud, que estavam detidos em Israel há mais de uma semana.

"Após a conclusão da investigação, os dois provocadores profissionais, Saif Abukeshek e Thiago Ávila, pertencentes à frota de provocação, foram deportados hoje de Israel. Israel não permitirá qualquer violação do bloqueio naval legítimo sobre Gaza", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita num comunicado.

Os dois ativistas encontravam-se em greve de fome desde a detenção, intensificada por Abukeshek na noite de 05 de maio, ao recusar-se também a beber água.

Os dois foram interrogados durante horas, sem que tivessem sido formalizadas acusações contra eles. O Tribunal de Ashkelon, no sul de Israel, tinha previsto realizar hoje uma audiência para decidir se prorrogava a detenção ou libertava os ativistas.

A ONU tinha solicitado a Israel a libertação "imediata e incondicional" dos dois ativistas, e sublinhado que não constitui crime a demonstração de solidariedade nem a tentativa de fazer chegar ajuda humanitária à população de Gaza, que era o objetivo da frota.