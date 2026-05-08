Emirados Árabes Unidos interceptam drones e mísseis iranianos

A defesa aérea dos Emirados Árabes Unidos entrou hoje em ação contra drones e mísseis disparados a partir do Irão, anunciou o Ministério da Defesa do país.

"As defesas aéreas dos Emirados Árabes Unidos estão a combater ataques de mísseis e drones provenientes do Irão", escreveu o ministério num comunicado publicado na rede social X.

O Ministério da Defesa dos Emirados confirmou que os sistemas de defesa aérea do país intercetaram vários mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e drones, apesar de um cessar-fogo entre Estados Unidos e Irão estar oficialmente em vigor desde 08 de abril.

Horas antes, os militares norte-americanos anunciaram ter intercetado ataques iranianos contra três navios da Marinha no Estreito de Ormuz e "atingido instalações militares iranianas responsáveis por atacar forças dos EUA", no que considerou "ataques não provocados do Irão".

Arden los Emiratos Árabes Unidos 💪 🔥

Irán advirtió que no iba a permitir que nadie amenace su seguridad y la del eje, los Emiratos están recibiendo lo que se merecen por su alianza con EEUU e Israel, por lo tanto tardará años en volver a recuperar su capacidad energética. pic.twitter.com/WB3k3Bz8lN — El Fantasma (@AlTopeyPunto891) May 8, 2026

Na quinta-feira, Teerão afirmou estar a examinar as últimas propostas norte-americanas para encerrar o conflito.

O porta-voz da diplomacia iraniana, Esmail Baghaei, indicou que a República Islâmica está a rever mensagens enviadas pelo Paquistão, mediador das negociações de paz, mas que "ainda não chegou a uma conclusão, nem deu resposta aos EUA", segundo a televisão estatal.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou na quinta-feira que o cessar-fogo continua em vigor, apesar de Teerão acusar Washington de o ter violado e de as hostilidades terem regressado ao Golfo.

Trump reiterou que um acordo que ponha fim ao conflito "pode acontecer a qualquer dia", mas acrescentou também que "pode não acontecer".

🇮🇷 🇦🇪 Irán responde a Dubai, Emiratos Árabes Unidos, de una manera increíble, vuelve a agarrar fuego 🔥 el Medio Oriente con un nuevo actor en la guerra que podría recibir la paliza de su vida por desestabilizar el Medio Oriente y servil de EEUU e Israel, vamos Irán con todo. pic.twitter.com/rWB2sBJowj — El Fantasma (@AlTopeyPunto891) May 7, 2026

Conversações presenciais entre os dois países, mediadas pelo Paquistão no mês passado, não conseguiram pôr fim à guerra iniciada a 28 de fevereiro, quando EUA e Israel lançaram ataques contra o Irão.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Paquistão, Ishaq Dar, falou na quinta-feira por telefone com o seu homólogo iraniano, Abbas Araghchi, informou a diplomacia paquistanesa.

"Esperamos um acordo mais cedo do que tarde", declarou o porta-voz Tahir Andrabi. "Desejamos que as partes alcancem uma solução pacífica e sustentável que contribua não só para a paz na nossa região, mas também para a paz internacional", acrescentou.