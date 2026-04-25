Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Apanha de lapas regressa em Junho. Suspensa desde Setembro de 2024, a actividade é retomada a 1 de Junho com regras mais apertadas. A captura será reduzida a cinco meses por ano e terá menos licenças e quantidades. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na páginas 3.

Mas há mais para ver na edição deste sábado. Videojogos conquistam saúde e ensino. “Gamificação” é ferramenta cada vez mais utilizada. Startup Madeira quer internacionalizar o consórcio ‘eGames Lab’ e aproximar uma indústria que gera mais de 100 milhões de euros por ano em Portugal.

“O sofrimento causado por questões económicas é real”. Psicólogo clínico, Filipe Xavier, alerta para os impactos na saúde do aumento do custo de vida.

Fique também a saber que Venda de casas no Funchal caiu para quase metade. Peço das habitações também recuou 2,2% no último trimestre de 2025.

E, por fim, Madeira excluída dos apoios do PTRR. Carlos Pereira lamenta que Governo da República “confunda obrigações legais com favores políticos”.

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É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.