PCP denuncia falta de médicos e enfermeiros de família no SESARAM

O PCP esteve esta terça-feira, 21 de Abril, junto ao Centro de Saúde do Bom Jesus, no Funchal, para sublinhar a importância dos Cuidados de Saúde Primários e denunciar a situação de muitos utentes do SESARAM "que continuam sem médico e enfermeiro de família".

Na iniciativa, o dirigente do PCP, Ricardo Lume, destacou que “os Cuidados de Saúde Primários constituem, na Região Autónoma da Madeira, a primeira forma de contacto dos cidadãos com o Serviço Regional de Saúde, sendo o principal meio de acesso aos cuidados de saúde”, sublinhando que “o médico de família é o profissional responsável por acompanhar o utente ao longo da vida, garantindo um acompanhamento próximo e continuado”.

Para o PCP, “ter médico de família é fundamental para assegurar cuidados de saúde de qualidade, prevenção da doença e acompanhamento adequado dos utentes e das suas famílias”.

Ricardo Lume recordou que foram "várias as promessas" feitas nos últimos anos pelos governos do PSD, liderados por Miguel Albuquerque, relativamente à área da Saúde, sendo que "muitas continuam por concretizar", nomeadamente "a atribuição de um médico e de um enfermeiro de família a todos os madeirenses e porto-santenses, apontando para a cobertura universal. Contudo, a realidade está longe dessa meta".

“No Funchal, há ainda muitos utentes sem médico de família. Existem casos de utentes que tinham médico atribuído há anos e que hoje já não têm. Outros, apesar de terem médico, enfrentam dificuldades persistentes na marcação de consultas com o profissional que lhes foi designado”, denunciou.

O PCP refere que, apesar do anúncio de reforço de médicos de medicina geral e familiar, muitos continuam a exercer como 'médicos de recurso', permanecendo apenas temporariamente nos centros de saúde. A rotatividade "impede a criação de um vínculo estável entre médico e utente, essencial para um acompanhamento eficaz", afirma o PCP.

“Na prática, muitos madeirenses têm acesso a consultas, mas não têm efetivamente um médico de família”, sublinhou.

Relativamente aos enfermeiros de família, "a situação é ainda mais preocupante, já que a maioria da população não tem um profissional de referência atribuído para acompanhamento nos cuidados de saúde primários".

Perante esta realidade, o PCP considera fundamental garantir a todos os madeirenses e porto-santenses o acesso a médico e enfermeiro de família, bem como assegurar consultas regulares, presenciais e de qualidade.