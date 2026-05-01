Resposta humanitária da ONU chegou a 582 mil pessoas na Venezuela

No primeiro trimestre de 2026, 528 mil pessoas foram beneficiadas com assistência humanitária da ONU, anunciou ontem o Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA).

"Entre janeiro e março de 2026, 582 mil pessoas tiveram acesso a serviços essenciais através da resposta humanitária na Venezuela, em coordenação com as autoridades nacionais e locais, as comunidades e os parceiros doadores", explica num comunicado.

Segundo o OCHA "as mulheres e as raparigas representaram 60% das pessoas beneficiadas" e o resultado "foi alcançado graças ao trabalho de 91 organizações humanitárias, das quais 50 são nacionais [venezuelanas] e locais".

"Em março, os setores que atenderam o maior número de pessoas foram a Saúde (245 mil pessoas), Segurança Alimentar e Meios de Subsistência (216 mil pessoas) e Nutrição (128 mil pessoas)", explica.

Sobre os estados ou regiões com maior número de pessoas atendidas durante o primeiro trimestre de 2026, foram Zúlia (108 mil pessoas), Sucre (80 mil pessoas) e Bolívar (79 mil pessoas).

O comunicado explica que foram realizadas atividades de apoio psicossocial e sócio-emocional para homens, mulheres, crianças, adolescentes e cuidadores.

Também ações de educação em situações de emergência que integraram a preparação, a antecipação e a resposta para garantir a continuidade da aprendizagem face a eventos com efeitos adversos.

Foi ainda prestado apoio à disponibilidade e ao acesso ao abastecimento de água na comunidade, a desparasitação preventiva de crianças entre os 2 e os 15 anos, mulheres e adolescentes grávidas ou em período de amamentação e idosos.

A distribuição de ajuda alimentar, a implementação e apoio às medidas de gestão de casos, a prestação equitativa de serviços essenciais de cuidados de saúde primários e secundários, assim como sessões informativas e orientação sobre os riscos de proteção, incluindo vias de apoio e mecanismos seguros de encaminhamento, foram outras ações realizadas.

No documento o OCHA explica ainda que a resposta humanitária na Venezuela mobilizou 84 milhões de dólares (71,9 milhões de euros) até 20 de abril de 2026, "o que cobre 13% do Plano de Resposta Humanitária (PRH) para este ano".

"Durante o primeiro trimestre de 2026, o Fundo Humanitário da Venezuela (FHV) lançou uma dotação de 6 milhões de dólares [5,13 milhões de euros] para financiar 12 projetos humanitários. Destes, nove serão implementados por organizações nacionais e locais", sublinha.

Segundo o comunicado, "as atividades proporcionarão uma resposta multissetorial centrada na nutrição, saúde, água, saneamento e higiene, segurança alimentar e meios de subsistência, proteção da infância e prevenção da violência de género".

"Para continuar a apoiar aqueles que mais precisam, é fundamental que o Plano de Resposta Humanitária receba os recursos necessários", conclui.