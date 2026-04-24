Recolha de assinaturas por presos políticos na Venezuela na Praça do Povo

"A comunidade venezuelana, cidadãos portugueses e todos os defensores da liberdade e dos direitos humanos" estão convidados a deslocarem-se neste sábado, 25 de Abril, à Praça do Povo, no Funchal, entre as 16h00 e as 18h00, "numa iniciativa pública de recolha de assinaturas para uma petição que será entregue ao Governo da República Portuguesa".

Segundo nota emitida por Lídia Albornoz, coordenadora do Comando Mundo com Venezuela Madeira, "esta ação tem como principal objetivo sensibilizar as autoridades portuguesas e a sociedade civil para a necessidade urgente de intervenção diplomática e humanitária em defesa dos presos políticos madeirenses atualmente detidos na Venezuela".

"Vivemos um momento decisivo para o futuro da Venezuela", lembra. "Acreditamos que o país caminha para uma transição democrática, ainda que difícil e exigente. Por isso, é fundamental que a comunidade internacional, incluindo Portugal, se mantenha atenta e solidária com todos aqueles que lutam pacificamente pela liberdade, pela justiça e pelo respeito dos direitos humanos".

Nesse sentido, "reconhecemos igualmente o importante trabalho que tem vindo a ser desenvolvido por María Corina Machado, cuja voz se tem feito ouvir na Europa e no resto do mundo em defesa da democracia venezuelana e da esperança de milhões de cidadãos que desejam um país livre, justo e sem perseguições políticas", argumenta a responsável.

Acredita que "a Venezuela merece voltar a ser uma nação democrática, sem presos políticos, sem famílias separadas e sem o sofrimento que tantos têm enfrentado nos últimos anos", por isso, apela "a todos os madeirenses, portugueses e membros da comunidade venezuelana para que se associem a esta causa nobre".