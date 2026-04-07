Papa vai encontrar-se com migrantes nas ilhas Canárias em Junho

O Papa vai reunir-se com migrantes nas ilhas Canárias durante a visita que vai fazer a Espanha em junho, anunciou hoje a Conferência Episcopal Espanhola (CEE).

O arquipélago das Canárias, cenário frequentemente "tão dramático das rotas da imigração", estará "de algum modo no coração desta visita" de Leão XIV, disse o diretor do gabinete de comunicação da CEE, Josetxo Vera, numa conferência de imprensa em Madrid.

A visita de Leão XIV a Espanha, de 06 a 12 de junho, é "uma viagem herdada", que já tinha sido aprovada pelo antecessor, Francisco, "que queria ir às ilhas Canárias" e "lançar mensagens a partir de um lugar muito relacionado com a migração, a migração desde a África subsaariana", lembrou Yago de la Cierva, um dos coordenadores da visita do Papa a Espanha.

"Portanto, se o Papa decidiu continuar com a mensagem do Papa Francisco neste tema, é evidente que se vai encontrar com imigrantes nas ilhas Canárias", acrescentou, sem dar mais detalhes.

Leão XIV terminará a visita a Espanha nas Canárias depois de passar por Madrid e por Barcelona.

A divulgação da agenda da visita cabe ao Vaticano e só deverá ser tornada pública dentro de algumas semanas.

Sabe-se já, porém, que o Papa aceitou um convite para benzer a torre mais alta da Sagrada Família de Barcelona, assim como a cruz que foi colocada no topo do templo este ano, fazendo desta construção a igreja mais alto do mundo.

A visita coincide, em 10 de junho, com o centenário da morte do arquiteto Antoni Gaudí, que desenhou a Sagrada Família, pelo que se espera que haja algum tipo de celebração nesse dia nesta igreja.

Em Madrid, o Papa estará em 06 e 07 de junho e deverá celebrar pelo menos uma missa num espaço público, previsivelmente para milhares de pessoas, num "evento de massas", segundo a CEE, que realçou que esta é a primeira grande visita de Leão XIV a um país europeu.

O Papa deverá ter também encontros institucionais em Madrid, nomeadamente, com o Rei de Espanha e o Governo, sendo já público um convite que lhe foi enviado para visitar o parlamento nacional.

A última visita de um Papa a Espanha foi em 2011, quando Bento XVI presidiu nesse ano à Jornada Mundial da Juventude de Madrid.

A visita de 2026 tem como lema "Levantai o olhar" - uma frase de Jesus Cristo aos discípulos, segundo os evangelhos.

Entre outras coisas, pretende ser "um apelo à sociedade espanhola e aos cristãos em Espanha para saírem das preocupações diárias, para irem mais além" e adotarem a "abertura aos outros e uma vida de caridade", disse Josetxo Vera.

O lema quer também tornar visível "as idiossincrasias" de cada um dos locais que o Papa vai visitar e convidar a "levantar o olhar" para a unidade, a beleza e a caridade, associadas a Madrid, Barcelona e Canárias, respetivamente, acrescentou.

A visita do Papa custará pelo menos 15 milhões, segundo a CEE, que espera financiar as despesas com doações d fiéis, patrocínios de empresas e outras entidades e algumas verbas públicas desbloqueadas por diversas administrações, como governo regional das Canárias.