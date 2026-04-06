Guerra do Médio Oriente em destaque na imprensa nacional

Bom dia. Estas são as primeiras páginas nos jornais nacionais desta segunda-feira, 6 de Abril de 2026:

Público:

- "Peso dos accionistas portugueses no BCP cai para mínimos históricos"

- "Médio Oriente. Trump ameaça Irão com 'inferno' enquanto aponta possível acordo"

- "Defesa. Portugal atinge 2% na NATO sem agravar saldo orçamental"

- "Embalagens. Novo sistema de depósito obriga a mudar hábitos de reciclagem"

- "Parlamento. Quem financia a cultura? Debate sobre mecenato de regresso à AR"

- "Presidência. Seguro leva Governo para a estrada para ouvir queixas da população"

- "Nova reitora do ISCTE. Helena Carreiras: 'É preciso garantir que não se criam mais desigualdades no acesso'"

- "Futebol. Duas décadas depois, o Salgueiros está vivo e empenhado em voltar a casa"

Jornal de Notícias:

- "Mercado de veículos elétricos cresceu 22% desde o início da guerra"

- "Registos de alojamento local estão em queda pela primeira vez"

- "Entrevista. 'Não se pode impor uma paz que não seria justa e que não tenha em conta a soberania dos estados'. Daniela Schlegel, embaixadora da Alemanha em Portugal, sobre a Ucrânia"

- "Ponte de Lima. Mordomo da Cruz de Fontão ofereceu almoço a 600 pessoas"

- "Póvoa de Varzim. Empresário absolvido de difamar Aires Pereira"

- "Bragança. 'É fundamental que as regiões do Interior não percam peso nas estruturas onde se decidem investimentos'. Isabel Ferreira, presidente da Câmara"

- "Estratégia. Governo anuncia medidas para esvaziar críticas"

- "F.C. Porto: Dragões cederam seis pontos no final dos jogos"

Diário de Notícias:

- "Custo da dívida já sobe com a nova guerra"

- "Vaticano. Na sua primeira Páscoa como papa, Leão XIV apela à esperança contra a 'violência da guerra'"

- "Guerra. À ameaça de 'inferno' de Trump, Irão adverte que 'região vai arder'"

- "Futuro. Vida de Marcelo depois de Belém tem livros e escolas, enquanto a política fica à porta fechada"

- "Marta Temido. 'Não reconheço ao primeiro-ministro conhecimento setorial para falar de caos na Saúde deixado pelo PS'"

- "Lisboa. Uma infração a cada dois dias por venda de bebidas alcoólicas para consumo na rua"

- "I Liga. Nice e Ajax assombram Francesco Farioli e o FC Porto na reta final do campeonato''"

- "Luís Portela. 'O meu interesse pelo espiritual começou quando eu era jovem, mas, perspetivando as coisas, sob o ponto de vista científico'"

- "'Artemis II'. O dia em que o Homem chega ao lado oculto da Lua"

Correio da Manhã:

- "Mãe acusada pela morte de dois filhos"

- "Tinham 2 e 3 anos. Morreram em acidente. Iam sem proteção"

- "Benfica reentra na luta pelo título"

- "Fantasma do Ajax faz tremer Farioli"

- "Sonho do 'tri' anima leão europeu"

- "Montenegro apanhado sem cinto de segurança"

- "Donald Trump irritado ameaça Irão com palavrões"

- "Garrafas de plástico e latas vão ter depósito de 10 cêntimos"

Negócios:

- "João Almeida Lopes. Conversa Capital. Preço de medicamentos vai subir 'inevitavelmente'"

- "Reporte cripto ao Fisco obrigatório este ano"

- "Guerra no Irão. Dia D para as transportadoras: ou há apoios ou há protestos"

- "Futuro da TAP pode passar por mais voos de longo curso"

- "Incerteza tarifária tirou crescimento à Zona Euro"

- "Investidor Privado. Após as quedas, bolsas têm espaço para valorizar"

- "Gwynne Shotwell. A aliada de Musk que vai comandar o espaço"

O Jornal Económico:

- "CIP pede suspensão da taxa de carbono"

- "Trump promete destruir pontes e centrais elétricas"

- "Portugal é um dos cinco países europeus que vai lançar imposto sobre lucros extraordinários"

- "Lufthansa disputa com Air France/KLM privatização da TAP"

- "OPEP reunida para aumentar produção de petróleo em maio"

- "Alemanha cria nova lei para recrutamento militar"

- "Portugal entra no top 10 da produção automóvel da Europa"

- "Bolsa espacial. SpaceX de Elon Musk prepara entrada em bolsa"

O Jogo:

- "FC Porto. Sem fantasmas. Farioli passa mensagem de confiança ao grupo e coloca todas as fichas no bom espírito em torno da equipa"

- "Lesão sofrida por Mora era afinal falso alarme"

- "Alberto Costa nega cuspidela em Sorriso: 'Seria incapaz de o fazer'"

- "Vítor Pereira deixa aviso: 'Vamos ao Dragão para ganhar'"

- "Casa Pia-Benfica. Ao ataque"

- "Barreiro em dúvida até à hora do jogo"

- "Otamendi abordado pelo River Plate"

- "Sporting. Duelo de gigantes. Luís Suárez e Gyokeres numa luta de goleadores"

- "João Simões ou Debast no lugar de Hjulmand"

- "Kelvin Gutiérrez, o colombiano que cuida do cabelo dos jogadores. O barbeiro dos craques"

A Bola:

- "Todos ralham. Quem tem razão? Análise objetiva aos erros de arbitragem na Liga"

- "Benfica. Tentativa de aproximação em curso. Otamendi pronto e alas a disputar lugares no onze frente a adversário que roubou pontos no Estádio da Luz"

- "Sporting. Debast reserva lugar no meio-campo"

- "Nápoles vai adquirir passe de Alisson Santos"

- "FC Porto. 'Não cuspi', diz Alberto. 'Cuspiu sim', afirma Sorriso"

- "Nova polémica à vista"

- "Mora apto para o Nottingham"

- "Famalicão. Atalanta não tira os olhos de Gustavo Sá'"

Record:

- "Tomás [Araújo] tem dérbi em risco"

- "Contraiu lesão muscular no treino de ontem"

- "Rui Costa quer fazer a vontade a Mourinho: António Silva ainda pode renovar"

- "[Manchester] City assume saída de Bernardo [Silva]"

- "'Cuspiu-me'. Sorriso acusa Alberto Costa"

- "Suárez com Gyokeres na mira"

- "Se marcar ao Arsenal passa sueco nas provas europeias"

- "Futebol feminino. À beira do hexa (Benfica, 2 - 0, Torreense"