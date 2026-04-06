Guerra do Médio Oriente em destaque na imprensa nacional
Bom dia. Estas são as primeiras páginas nos jornais nacionais desta segunda-feira, 6 de Abril de 2026:
Público:
- "Peso dos accionistas portugueses no BCP cai para mínimos históricos"
- "Médio Oriente. Trump ameaça Irão com 'inferno' enquanto aponta possível acordo"
- "Defesa. Portugal atinge 2% na NATO sem agravar saldo orçamental"
- "Embalagens. Novo sistema de depósito obriga a mudar hábitos de reciclagem"
- "Parlamento. Quem financia a cultura? Debate sobre mecenato de regresso à AR"
- "Presidência. Seguro leva Governo para a estrada para ouvir queixas da população"
- "Nova reitora do ISCTE. Helena Carreiras: 'É preciso garantir que não se criam mais desigualdades no acesso'"
- "Futebol. Duas décadas depois, o Salgueiros está vivo e empenhado em voltar a casa"
Jornal de Notícias:
- "Mercado de veículos elétricos cresceu 22% desde o início da guerra"
- "Registos de alojamento local estão em queda pela primeira vez"
- "Entrevista. 'Não se pode impor uma paz que não seria justa e que não tenha em conta a soberania dos estados'. Daniela Schlegel, embaixadora da Alemanha em Portugal, sobre a Ucrânia"
- "Ponte de Lima. Mordomo da Cruz de Fontão ofereceu almoço a 600 pessoas"
- "Póvoa de Varzim. Empresário absolvido de difamar Aires Pereira"
- "Bragança. 'É fundamental que as regiões do Interior não percam peso nas estruturas onde se decidem investimentos'. Isabel Ferreira, presidente da Câmara"
- "Estratégia. Governo anuncia medidas para esvaziar críticas"
- "F.C. Porto: Dragões cederam seis pontos no final dos jogos"
Diário de Notícias:
- "Custo da dívida já sobe com a nova guerra"
- "Vaticano. Na sua primeira Páscoa como papa, Leão XIV apela à esperança contra a 'violência da guerra'"
- "Guerra. À ameaça de 'inferno' de Trump, Irão adverte que 'região vai arder'"
- "Futuro. Vida de Marcelo depois de Belém tem livros e escolas, enquanto a política fica à porta fechada"
- "Marta Temido. 'Não reconheço ao primeiro-ministro conhecimento setorial para falar de caos na Saúde deixado pelo PS'"
- "Lisboa. Uma infração a cada dois dias por venda de bebidas alcoólicas para consumo na rua"
- "I Liga. Nice e Ajax assombram Francesco Farioli e o FC Porto na reta final do campeonato''"
- "Luís Portela. 'O meu interesse pelo espiritual começou quando eu era jovem, mas, perspetivando as coisas, sob o ponto de vista científico'"
- "'Artemis II'. O dia em que o Homem chega ao lado oculto da Lua"
Correio da Manhã:
- "Mãe acusada pela morte de dois filhos"
- "Tinham 2 e 3 anos. Morreram em acidente. Iam sem proteção"
- "Benfica reentra na luta pelo título"
- "Fantasma do Ajax faz tremer Farioli"
- "Sonho do 'tri' anima leão europeu"
- "Montenegro apanhado sem cinto de segurança"
- "Donald Trump irritado ameaça Irão com palavrões"
- "Garrafas de plástico e latas vão ter depósito de 10 cêntimos"
Negócios:
- "João Almeida Lopes. Conversa Capital. Preço de medicamentos vai subir 'inevitavelmente'"
- "Reporte cripto ao Fisco obrigatório este ano"
- "Guerra no Irão. Dia D para as transportadoras: ou há apoios ou há protestos"
- "Futuro da TAP pode passar por mais voos de longo curso"
- "Incerteza tarifária tirou crescimento à Zona Euro"
- "Investidor Privado. Após as quedas, bolsas têm espaço para valorizar"
- "Gwynne Shotwell. A aliada de Musk que vai comandar o espaço"
O Jornal Económico:
- "CIP pede suspensão da taxa de carbono"
- "Trump promete destruir pontes e centrais elétricas"
- "Portugal é um dos cinco países europeus que vai lançar imposto sobre lucros extraordinários"
- "Lufthansa disputa com Air France/KLM privatização da TAP"
- "OPEP reunida para aumentar produção de petróleo em maio"
- "Alemanha cria nova lei para recrutamento militar"
- "Portugal entra no top 10 da produção automóvel da Europa"
- "Bolsa espacial. SpaceX de Elon Musk prepara entrada em bolsa"
O Jogo:
- "FC Porto. Sem fantasmas. Farioli passa mensagem de confiança ao grupo e coloca todas as fichas no bom espírito em torno da equipa"
- "Lesão sofrida por Mora era afinal falso alarme"
- "Alberto Costa nega cuspidela em Sorriso: 'Seria incapaz de o fazer'"
- "Vítor Pereira deixa aviso: 'Vamos ao Dragão para ganhar'"
- "Casa Pia-Benfica. Ao ataque"
- "Barreiro em dúvida até à hora do jogo"
- "Otamendi abordado pelo River Plate"
- "Sporting. Duelo de gigantes. Luís Suárez e Gyokeres numa luta de goleadores"
- "João Simões ou Debast no lugar de Hjulmand"
- "Kelvin Gutiérrez, o colombiano que cuida do cabelo dos jogadores. O barbeiro dos craques"
A Bola:
- "Todos ralham. Quem tem razão? Análise objetiva aos erros de arbitragem na Liga"
- "Benfica. Tentativa de aproximação em curso. Otamendi pronto e alas a disputar lugares no onze frente a adversário que roubou pontos no Estádio da Luz"
- "Sporting. Debast reserva lugar no meio-campo"
- "Nápoles vai adquirir passe de Alisson Santos"
- "FC Porto. 'Não cuspi', diz Alberto. 'Cuspiu sim', afirma Sorriso"
- "Nova polémica à vista"
- "Mora apto para o Nottingham"
- "Famalicão. Atalanta não tira os olhos de Gustavo Sá'"
Record:
- "Tomás [Araújo] tem dérbi em risco"
- "Contraiu lesão muscular no treino de ontem"
- "Rui Costa quer fazer a vontade a Mourinho: António Silva ainda pode renovar"
- "[Manchester] City assume saída de Bernardo [Silva]"
- "'Cuspiu-me'. Sorriso acusa Alberto Costa"
- "Suárez com Gyokeres na mira"
- "Se marcar ao Arsenal passa sueco nas provas europeias"
- "Futebol feminino. À beira do hexa (Benfica, 2 - 0, Torreense"