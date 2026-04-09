Doze ligações canceladas e quatro divergidas no Aeroporto da Madeira

A operacionalidade do Aeroporto Internacional da Madeira mantém-se condicionada desde o início da manhã desta quinta-feira. Entre as 7 horas e as 14 horas, a infraestrutura regista, até ao momento, o cancelamento de doze ligações aéreas e o desvio de outras três, devido às condições meteorológicas adversas.

De acordo com os dados da ANA Aeroportos, os cancelamentos afectaram voos da TAP Air Portugal provenientes do Porto (07h55) e de Lisboa (08h20 e 11h40), bem como ligações da Ryanair (proveniente de Lisboa, 08:15) e da Binter (vindo do Porto Santo, 08:55). A companhia EasyJet registou um elevado número de cancelamentos neste período, com voos suprimidos de Basileia, Genebra, Londres-Gatwick, Berlim e Bristol. Foram ainda canceladas ligações da Marabu (Leipzig) e da Ryanair (Manchester).

Foto ANA Aeroportos

Tal como noticiado pelo DIÁRIO esta manhã, os voos da TAP Air Portugal e a ligação da Ryanair proveniente de Manchester registaram cancelamentos devido ao mau tempo que se faz sentir no arquipélago da Madeira.

Relativamente aos desvios, quatro aeronaves não conseguiram aterrar na pista madeirense durante a manhã. Os voos da EasyJet provenientes do Porto (08:10) e de Lisboa (08:45), juntamente com a ligação da Eurowings com origem em Dusseldorf (09:25), bem como o voo da EdelWeiss Air vindo de Zurique, foram divergidos para os aeroportos do Porto Santo e Lisboa.