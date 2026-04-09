Aumento do número de passageiros nos aeroportos da Madeira em Fevereiro

Os aeroportos da Região Autónoma da Madeira registaram, em Fevereiro de 2026, um aumento no movimento, com um registo de 379,0 mil passageiros, transportados em 2.581 aeronaves, o que representa variações homólogas de +5,6% e +0,7%, respectivamente. Os dados foram hoje avançados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

Segundo a mesma fonte, o aeroporto da Madeira registou um aumento no número de passageiros, no total de 367,8 mil pessoas, o que representa um aumento de 5,4% face a Fevereiro do ano passado. No entanto, há uma diminuição de -0,2% no movimento de aeronaves. Também no Porto Santo houve um acréscimo no movimento de passageiros, com um registo de 11,3 mil pessoas, mas um aumento no movimento de aeronaves, com 163 aviões.

Nos primeiros dois meses de 2026, as variações do movimento de aeronaves e passageiros foram de +2,4% e +5,0%, respectivamente.

Quanto ao transporte, em média, cada aeronave a aterrar e descolar na Madeira transportou 152 passageiros (144 em Fevereiro de 2025) no aeroporto da Madeira, enquanto no do Porto Santo aquele valor atingiu os 69 passageiros (71 no mesmo período em 2025).

"Em fevereiro de 2026, o movimento de passageiros nos aeroportos da RAM aumentou 7,8% no tráfego internacional (221,1 mil) e 2,7% no segmento doméstico (158,0 mil)", indica a DREM. As realidades apontam para uma predominância do tráfego internacional (59,0% do total) face ao doméstico (41,0%) no Aeroporto da Madeira. Já no Porto Santo, verificou-se uma preponderância do tráfego doméstico (64,7% do total), embora com menor desproporção comparativamente ao mesmo período em 2025 (66,2%)

No mês em referência, os voos regulares nos aeroportos da RAM representaram 92,4% do total de aeronaves movimentadas e 95,4% do total de passageiros (92,1% e 93,3% em fevereiro de 2025, respectivamente).

A taxa de ocupação das aeronaves movimentadas nos aeroportos da RAM, em Fevereiro deste ano, rondou os 86,6%, tendo o aeroporto da Madeira atingido os 87,0% e o do Porto Santo os 75,9%. No ano anterior, as taxas de ocupação homólogas foram inferiores no conjunto dos dois aeroportos regionais (82,5%) e no aeroporto da Madeira (82,6%), enquanto no aeroporto do Porto Santo foram superiores (79,4%).

De Janeiro a Fevereiro de 2026, os passageiros embarcados e desembarcados nos aeroportos da RAM (sem considerar os passageiros em trânsito) ascenderam a 732,2 mil, 42,1% dos quais correspondentes ao tráfego exclusivamente entre aeroportos localizados em território nacional, que inclui as ligações interiores e domésticas, e 57,9% ao tráfego internacional. No âmbito deste último, o Reino Unido (29,6%) e a Alemanha (21,4%) foram os principais países de origem e de destino dos voos internacionais dos aeroportos da RAM. A Polónia (13,2%) ocupou a terceira posição, seguida pelos Países Baixos (5,8%).