96.º Encontro mensal dos ex-combatentes realiza-se no Porto Moniz

Depois do 95.º Encontro do Agrupamento Mensal dos Militares Madeirenses que Serviram no Ultramar (AMMMSU), realizado a 1 de Março na Igreja Paroquial do Arco de Jorge, o agrupamento continua a organizar os seus encontros mensais.

O próximo 96.º Encontro realiza-se no dia 12 de Abril, no Porto Moniz.

O programa da jornada começa, às 11 horas com missa na Igreja Paroquial da Vila do Porto Moniz, seguindo-se às 11h45 a homenagem aos militares falecidos no Ultramar e após o regresso. O almoço está marcado para as 12h30, no restaurante “O Cachalote”.

Está disponível um autocarro para transporte, com paragens em: Machico (08h30), Santa Cruz (08h45), Funchal junto da GNR (09h00) e Ponto dos Frades (09h30), seguindo depois para o Porto Moniz.

As despesas do almoço são partilhadas pelos participantes, sendo a participação aberta também às famílias. Todas as recomendações das autoridades de saúde (DGS) e do Governo Regional serão cumpridas.

As inscrições terminam a 10 de abril (sexta-feira).