Força Aérea realiza resgate médico ao largo de Porto Santo

A Força Aérea Portuguesa foi empenhada numa operação de resgate a um navio de cruzeiro, ao largo de Porto Santo, para prestar assistência a um cidadão, de 82 anos, que necessitava de cuidados médicos urgentes.

Perante a situação, foi activado um helicóptero EH-101 Merlin, da Esquadra 751 – 'Pumas', que se deslocou até à embarcação, localizada a cerca de 222 quilómetros a nordeste da ilha dourada. No local, a tripulação efectuou a extração do doente em segurança.

"O paciente foi transportado e entregue a uma equipa médica no Aeroporto da Madeira, garantindo a continuidade dos cuidados de saúde", sublinha a entidade.