Força Aérea realiza resgate médico ao largo de Porto Santo
A Força Aérea Portuguesa foi empenhada numa operação de resgate a um navio de cruzeiro, ao largo de Porto Santo, para prestar assistência a um cidadão, de 82 anos, que necessitava de cuidados médicos urgentes.
Perante a situação, foi activado um helicóptero EH-101 Merlin, da Esquadra 751 – 'Pumas', que se deslocou até à embarcação, localizada a cerca de 222 quilómetros a nordeste da ilha dourada. No local, a tripulação efectuou a extração do doente em segurança.
"O paciente foi transportado e entregue a uma equipa médica no Aeroporto da Madeira, garantindo a continuidade dos cuidados de saúde", sublinha a entidade.
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