“Valorizar as freguesias “

João Norberto Pita tomou posse como coordenador da delegação regional da ANAFRE Madeira, numa cerimónia realizada no auditório John dos Passos, na Ponta do Sol, colocando a valorização das freguesias no centro do novo ciclo.

No primeiro discurso enquanto responsável regional, o também presidente da Junta de Freguesia dos Canhas foi directo ao ponto: “Temos a responsabilidade de valorizar o trabalho das freguesias”.

Alertou que “muito do que se faz permanece invisível” e deixou uma linha clara de actuação: “Isso tem de mudar”.

Para o novo coordenador, “dar visibilidade é dar reconhecimento” e “reconhecer é respeitar quem todos os dias resolve problemas concretos das populações”.

A par desta prioridade, assumiu a intenção de reforçar a articulação entre autarcas, criando espaços de partilha e trabalho conjunto. “Queremos criar momentos concretos de encontro entre autarcas”, afirmou, defendendo encontros dedicados para “partilhar experiências, discutir soluções e aprender uns com os outros”, incluindo iniciativas dirigidas a mulheres autarcas e presidentes de assembleias de freguesia.

João Norberto Pita enquadrou ainda a tomada de posse como o início de uma nova etapa. “Este momento não é apenas simbólico. É o início de um novo ciclo de trabalho”, disse, assumindo tratar-se de “um ciclo exigente”, mas que será enfrentado “com determinação e sentido de missão”.

Na intervenção, houve também espaço para reconhecer o trabalho anterior. Sobre Celso Bettencourt, destacou que “foi decisivo para afirmar esta Delegação” e sublinhou que “não começamos do zero”, mas sim a partir de “um caminho sólido”. Já Simplicio Pestana foi apontado como “uma referência” no poder local.

A fechar, deixou um compromisso pessoal perante os autarcas presentes: “Assumo este compromisso com seriedade, com total disponibilidade”, concluindo com um apelo directo à unidade: “Contem comigo. Porque eu conto com todos”, concluiu.