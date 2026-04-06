Paula Margarido destaca intervenção social da Associação João Carlos Abreu

A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, visitou esta segunda-feira, 6 de Abril, a Associação Soldavida – João Carlos Abreu, no Funchal, uma instituição particular de solidariedade social (IPSS) com intervenção centrada no apoio a crianças, jovens, adultos e idosos em situação de vulnerabilidade. A instituição foi formalmente reconhecida em 2023 como pessoa colectiva de utilidade pública e desenvolve a sua actividade na Região Autónoma da Madeira.

Além do presidente da instituição, João Carlos Abreu, estiveram presentes o presidente da Junta de Freguesia de São Gonçalo, Tiago Freitas, bem como membros do respectivo executivo.

A associação, presidida por João Carlos Abreu, tem como missão promover a integração e o desenvolvimento socioemocional de grupos mais desfavorecidos, apoiar respostas dirigidas a crianças e jovens em risco e desenvolver projectos de inclusão social e intergeracional. Entre os seus objectivos destacam-se ainda o combate ao isolamento da população idosa e o reforço da literacia social junto de públicos vulneráveis.

No terreno, a Associação Soldavida – João Carlos Abreu tem vindo a dinamizar diversos projectos no polo de São Gonçalo, apresentados a Paula Margarido durante a visita, entre os quais “Sorrisos de Esperança”, dedicado ao apoio a crianças e jovens da freguesia; “Caminhar pela Nossa Saúde”, orientado para a promoção do bem-estar da população idosa; e “De Mãos Dadas, Colorindo os Dias – Encontros na Biblioteca”, que conjuga leitura, escrita, artes e convivência, promovendo a inclusão e o desenvolvimento pessoal.

Durante a visita, a governante destacou o trabalho desenvolvido pela associação, considerando tratar-se de “um exemplo de proximidade, sensibilidade social e capacidade de intervenção junto de quem mais precisa”.

Paula Margarido fez ainda questão de valorizar o percurso do presidente da instituição, sublinhando que João Carlos Abreu, "além de ser uma figura incontornável da cultura madeirense", assume também um papel de grande relevância na área social, "colocando a sua experiência, conhecimento e dedicação ao serviço da comunidade, em particular dos mais vulneráveis".

A responsável acrescentou que “este percurso revela um compromisso profundo com a comunidade”, enaltecendo a capacidade da associação para desenvolver respostas dirigidas a diferentes faixas etárias e realidades sociais.

A associação encontra-se actualmente a reforçar e a restabelecer compromissos institucionais com diversos parceiros, dando continuidade ao trabalho anteriormente desenvolvido pela Criamar, o que implica a regularização de um conjunto de procedimentos formais.

De acordo com a tutela, a visita de Paula Margarido insere-se, assim, "no acompanhamento próximo do trabalho de uma associação que tem vindo a afirmar a sua capacidade de resposta a necessidades sociais concretas no concelho do Funchal, através de uma intervenção consistente e orientada para a comunidade".