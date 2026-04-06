Museu da Baleia promove concurso 'Olhar o Mar'

O Museu da Baleia da Madeir promove a 3.ª edição do concurso 'Olhar o Mar0, uma iniciativa subordinada à temática do mar, as suas artes, biodiversidades e impactos ambientais.

O concurso contempla três categorias, nomeadamente fotografia, vídeo e ilustração e pretende fomentar a criatividade e estimular a expressão artística, associadas aos recursos naturais, pretendendo valorizar o mar e o meio marinho.

Segundo a Câmara Municipal de Machico, os trabalhos submetidos ao concurso, que forem seleccionados, vão integrar uma exposição temporária colectiva.

Consulte aqui o documento orientador desta iniciativa.