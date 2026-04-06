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Museu da Baleia promove concurso 'Olhar o Mar'

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O Museu da Baleia da Madeir promove a 3.ª edição do concurso 'Olhar o Mar0, uma iniciativa subordinada à temática do mar, as suas artes, biodiversidades e impactos ambientais. 

O concurso contempla três categorias, nomeadamente fotografia, vídeo e ilustração e pretende fomentar a criatividade e estimular a expressão artística, associadas aos recursos naturais, pretendendo valorizar o mar e o meio marinho. 

Segundo a Câmara Municipal de Machico, os trabalhos submetidos ao concurso, que forem seleccionados, vão integrar uma exposição temporária colectiva. 

Consulte aqui o documento orientador desta iniciativa. 

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