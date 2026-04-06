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Junta de Freguesia da Fajã da Ovelha denuncia actos de vandalismo

Porta das instalações sanitárias do Parque de Merendas das Faias foi arrancada

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Foto Facebook Junta de Freguesia de Fajã da Ovelha

A Junta de Freguesia da Fajã de Ovelha divulgou, há instantes, a ocorrência de novos actos de vandalismo nas instalações sanitárias do parque de merendas das Faias, no concelho da Calheta.

Segundo a autarquia, a porta da infraestrutura foi arrancada e removida do local, impossibilitando a utilização do espaço pelos visitantes.

O equipamento encontrava-se encerrado ao público devido a danos causados por actos anteriores da mesma natureza. A administração local deparou-se com o cenário na manhã de hoje, descrevendo a ausência da estrutura de acesso como o culminar de uma série de danos ocorridos naquela zona.

A Junta de Freguesia lamentou o sucedido através de uma publicação feita nas redes socias.

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