Junta de Freguesia da Fajã da Ovelha denuncia actos de vandalismo

A Junta de Freguesia da Fajã de Ovelha divulgou, há instantes, a ocorrência de novos actos de vandalismo nas instalações sanitárias do parque de merendas das Faias, no concelho da Calheta.

Segundo a autarquia, a porta da infraestrutura foi arrancada e removida do local, impossibilitando a utilização do espaço pelos visitantes.

O equipamento encontrava-se encerrado ao público devido a danos causados por actos anteriores da mesma natureza. A administração local deparou-se com o cenário na manhã de hoje, descrevendo a ausência da estrutura de acesso como o culminar de uma série de danos ocorridos naquela zona.

A Junta de Freguesia lamentou o sucedido através de uma publicação feita nas redes socias.