Turista assistida após sentir-se mal em catamaran no Funchal

Uma mulher, com cerca de 30 anos, de nacionalidade inglesa, sentiu-se mal durante a tarde desta segunda-feira enquanto se encontrava a bordo de um catamarã ao largo do Funchal.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados para prestar assistência, tendo mobilizado uma ambulância para o local. Após receber os primeiros cuidados, a mulher foi transportada para o hospital para avaliação médica.