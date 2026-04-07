Iberia retoma voos para a Venezuela após suspensão por razões de segurança

A Iberia retoma hoje as operações para a Venezuela, suspensas desde 29 de novembro, com quatro voos semanais (quatro voos de ida e quatro de volta), segundo fontes da companhia citadas pela agência noticiosa EFE.

A operação é retomada com quatro frequências semanais, uma a menos do que a Iberia tinha antes de 29 de novembro, quando decidiu suspender os serviços seguindo a recomendação da Agência de Segurança Aérea (AESA) após o alerta da Autoridade de Aviação dos Estados Unidos (FAA) sobre a instabilidade no país.

A Iberia já tinha anunciado a intenção de retomar as ligações com a Venezuela este mês, depois de o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, ter garantido que as ligações aéreas comerciais seriam reabertas "muito em breve", após a abertura do espaço aéreo do país.

No sábado, a TAP também retomou os voos para Caracas, um regresso que coincidiu com os 50 anos da transportadora na Venezuela.

Em 21 de novembro, a FAA recomendou "extrema cautela" ao sobrevoar a Venezuela e o sul das Caraíbas devido a "uma situação potencialmente perigosa" na região.

Várias companhias aéreas, incluindo a TAP, Iberia, Air Europa, Avianca e Turkish Airlines, suspenderam então os voos para o país.

O Governo venezuelano decidiu revogar posteriormente as licenças de operação de seis companhias aéreas, incluindo a TAP, a Latam Colombia e a Gol, acusando-as de se "unirem aos atos de terrorismo" promovidos pelos Estados Unidos.