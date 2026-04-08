PCP acusa Governo de favorecer privados na Saúde

O PCP defendeu, hoje, a necessidade de reforçar o Serviço Regional de Saúde e criticou a utilização de dinheiros públicos fora do serviço público, numa iniciativa realizada junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.

De acordo com um comunicado de imprensa, o partido promoveu, durante a tarde desta quarta-feira, 8 de Abril,, uma jornada de contacto com trabalhadores e utentes do Serviço Regional de Saúde, com o objectivo de "denunciar o desvio de dinheiros públicos que deveriam estar afectos ao Serviço Regional de Saúde para o sector privado".

“O Governo Regional volta a utilizar o Orçamento Regional para garantir financiamento aos que lucram com o negócio da doença, em vez de assegurar a defesa efetiva do Serviço Regional de Saúde”, sublinhou o dirigente comunista Ricardo Lume, durante a acção.

Segundo o PCP, a análise das verbas públicas destinadas à saúde revela que o IASAÚDE – Instituto de Administração da Saúde, responsável pela celebração de protocolos com entidades privadas, apresenta uma dotação orçamental 32% superior à do SESARAM, entidade que assegura o serviço público na Região. Para o partido, esta diferença traduz “um crescente desvio de recursos públicos para interesses privados”.

O comunicado aponta ainda que o insuficiente investimento no SESARAM contribui para o encaminhamento de utentes para o sector privado, associado às listas de espera para cirurgias e outros actos médicos.

Se for para ter um consulta ou fazer um cirurgia no sector Público da Saúde pode demorar anos, mas se for para o privado é muito mais rápido Ricardo Lume, PCP

Ricardo Lume reforça que “está comprovado o papel insubstituível do Serviço Regional de Saúde na garantia do direito à saúde”, mas, ainda assim, “o Governo Regional opta por canalizar recursos públicos para reforçar os lucros dos grupos privados, em vez de investir no serviço público e dar resposta às necessidades da população”.

O PCP defende, por isso, que as verbas actualmente direccionadas para o sector privado devem ser aplicadas no reforço do SESARAM, nomeadamente na valorização das carreiras e remunerações dos profissionais de saúde, na contratação de recursos humanos e no investimento em meios que permitam reduzir as listas de espera e garantir o acesso a medicamentos.