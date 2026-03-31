Ministério da Saúde avisa para fraude via SMS

O Ministério da Saúde (MS) alertou hoje para uma nova fraude informática, via SMS, para recolha de dados pessoais que está ilegalmente a ser difundida em nome do ministério, do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e do SNS24.

Segundo o ministério, foram detetadas e existem denúncias sobre a circulação de mensagens SMS falsas que referem o reembolso de despesas abrangidas pelo SNS.

A mensagem SMS fraudulenta inclui um 'link' para realizar o referido reembolso, através do qual os autores da fraude solicitam um conjunto de informações pessoais, como nome completo, morada, e-mail, data de nascimento, contacto telefónico, dados dos cartões bancários, entre outros.

O ministério avisa a população para que "não clique nem forneça qualquer informação", sublinhando que "não envia mensagens a solicitar dados pessoais".

Em caso de dúvida devido à receção de uma mensagem deste tipo, o MS aconselha os utentes a contactarem a sua unidade de saúde e o SNS24 (através do número 808 24 24 24 -- assuntos administrativos), ou então a equipa de resposta a incidentes, através do e-mail [email protected].

O MS relembra que "têm vindo a circular outros tipos de SMS falsas, com a referência de pagamentos em dívida da urgência, nomeadamente com referência bancária e 'links' de sites fraudulentos" e deixa o conselho: "Não pague, não clique, não forneça dados pessoais".

"São esquemas fraudulentos que, de forma indevida, referem entidades credíveis, como o Ministério da Saúde, o SNS e o SNS 24, com o intuito de induzir os destinatários a fornecerem informações pessoais ou efetuar pagamentos bancários", vinca o ministério, garantindo que está a acompanhar o problema com as autoridades competentes.