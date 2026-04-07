DREM actualiza 'Painel da Saúde' no Dia Mundial da Saúde

A Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) assinala o Dia Mundial da Saúde, celebrado a 7 de Abril, com a actualização do dashboard 'Painel da Saúde', uma ferramenta destinada a apoiar a tomada de decisão e a contribuir para a melhoria dos cuidados de saúde e do bem-estar da população.

A nova versão do painel passa a integrar os dados mais recentes disponíveis para as três regiões NUTS I — Região Autónoma da Madeira, Região Autónoma dos Açores e Continente — abrangendo agora o período entre 2015 e 2025. O objectivo é disponibilizar um conjunto alargado de indicadores que permitam analisar diferentes dimensões associadas ao estado de saúde da população, incluindo fatores sociais, económicos e comportamentais.

A informação encontra-se organizada em sete capítulos, nomeadamente Demografia, Educação, Mercado de Trabalho, Rendimento e Condições Sociais, Proteção Social, Economia e Saúde.

No capítulo da Saúde, a actualização introduz uma nova página dedicada às Unidades de Cuidados de Saúde Primários. A secção inclui dados sobre as diferentes unidades funcionais, nomeadamente o número de consultas realizadas por profissionais de saúde, atendimentos nos serviços de urgência básica e visitas domiciliárias.

Sempre que disponível, a informação relativa às consultas médicas é apresentada de forma desagregada por município, especialidade e grupo etário, permitindo uma análise mais detalhada da prestação de cuidados de saúde primários na Região.